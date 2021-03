Mujeres dan ultimátum a alcalde por dichos machistas

Las mujeres de Monteagudo, en el departamento boliviano de Chuquisaca, dieron un ultimátum al alcalde por unos comentarios "machistas" y "denigrantes" que el funcionario hizo como critica a las protestas que estas realizaron en contra de la visita del expresidente Evo Morales a ese municipio.

La semana pasada el expresidente Morales fue recibido con abucheos y "huevazos" por un numeroso grupo de personas, manifestación que fue convocada por las mujeres de ese municipio.



A modo de critica por las protestas y entre los aplausos de los asistentes al cabildo electoral el alcalde Ronald Aramayo afirmó que "lamentablemente cuatro, cinco señoras solteronas, discúlpenme las señoras solteronas, que hoy vienen nos botan huevos, sino a ver hace falta quién los huevee".



"Nosotros los alcaldes cabeza blanquita pero jóvenes, vamos a tener que atender a esas señoras", dijo Aramayo, en el acto en el que estaba presente Evo Morales, otros dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) y demás autoridades locales.



Estas declaraciones de inmediato fueron rechazadas por las mujeres de ese municipio y por organizaciones como la Coordinadora de la Mujer, que consideraron que este tipo de afirmaciones "incitan" a la violencia machista.



En ese sentido, Dora Camargo, una de las integrantes del llamado movimiento 'Sauceñas de Acero' de Monteagudo, dijo que tras una reunión emitieron un voto resolutivo para dar un ultimátum de 48 horas al alcalde Aramayo para que se disculpe o se retracte públicamente por las declaraciones "machistas", "denigrantes" y "sexistas" en contra de las mujeres.



Las activistas pusieron varios carteles en la fachada de la Alcaldía con algunos mensajes como "Fuera alcalde machista" y "Por tu madre, por tu esposa, por tu hija, respeta a las mujeres".



Exigen aplicar la ley

​

Amparadas por la Constitución boliviana exigen por parte de Aramayo una "disculpa púbica" a través de todos los medios de comunicación del país y "con el mismo rigor e importancia con la que salió en las noticias" con esos comentarios.



Asimismo, exigieron a las concejalas municipales, asambleístas departamentales y diputadas un pronunciamiento y que actúen como "ente deliberante y fiscalizador" sobre este suceso que calificaron de "vejamen".



"Queremos que esta situación no se repita" y lo llevarán hasta la Justicia de ser necesario, indicó Camargo.



Por su parte, la red Coordinadora de la Mujer exhortó a las autoridades que "ante una realidad de altos índices de violencia extrema y feminicidios" se garantice "la aplicación de la normativa" y se adopten políticas "efectivas para combatir la reproducción de estereotipos de género, la discriminación y la violencia contra las mujeres".



Camargo aclaró que la protesta era en contra de la "persona de Evo Morales", a quien en su visita le gritaron "pedófilo" y "violador", en referencia a unas denuncias por supuesto estupro y trata y tráfico de personas en su contra, proceso que finalmente no prosperó en la Justicia.



"No estamos en contra del MAS ni del presidente Luis Arce", del que recordó Camargo, que hace poco visitó esa zona y fue recibido con respeto.



Dora Camargo agradeció la solidaridad que han recibido de varios organismos defensores de los derechos de la mujer, pero sobre todo del apoyo que han tenido de muchos hombres de Monteagudo que también han rechazado la actitud del alcalde.



Hasta el momento ni el alcalde ni ninguno de sus colaboradores se han manifestado al respecto.



La Fiscalía boliviana ha registrado 7 634 casos de violencia contra mujeres y menores de edad durante este año, y la mayor parte de ellos, unos 6.344, están relacionados con "violencia familiar o doméstica".



Según esos datos, los casos de violaciones a mujeres suman 351, los de abuso sexual 342 y las violaciones a menores 282.

Desde enero hasta los primeros días de marzo, las autoridades bolivianas han reportado 24 feminicidios.