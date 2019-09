Mujeres se preparan para movilización por la despenalización del aborto para víctimas de violación

LEA TAMBIÉN

Hasta el 19 de octubre del 2019, el Ejecutivo deberá pronunciarse respecto al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya votación en la Asamblea negó el aborto a mujeres y niñas que sean víctimas de violación en Ecuador.

Esto ocurre justo cuando en el mundo se discute la despenalización del aborto. El 28 de septiembre se recuerda el Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro.



La iniciativa surgió en 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.



A escala nacional, mujeres se organizan para marchar el sábado. En Quito la convocatoria está hecha desde las 11:00.



Virginia Gómez, directora de la Fundación Desafío, asegura que las mujeres esperan el veto y apelan a la apertura que el presidente Lenín Moreno ha tenido en favor de los derechos, en acciones como la aprobación de la Ley en contra de la violencia o la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, entre otras.



El portavoz de movimientos que se oponen a la despenalización del aborto por violación, Carlos Arsenio Larco, califica como “ridículo intentar por la vía del veto lo que la Legislatura no aprobó”.



El abogado señala que un veto solo puede hacerse respecto de un elemento que ha sido aprobado, para que exista jurídicamente.



Pero la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, explicó que, aunque la reforma al artículo 150 del COIP no se aprobó, la reforma al 148, sobre el aborto no consentido sí se incluye en el texto. Esto abre una puerta para que exista veto del Ejecutivo.



Asambleístas como César Roho (PSC) mantienen la misma postura de los grupos autodenominados provida. Asegura que defiende la vida desde la concepción y que quieren evitar que en Ecuador exista un “decrecimiento poblacional, por falta de niños”.



Los datos del INEC revelan que en el 2018, 2 089 niñas de 10 a 14 años se convirtieron en madres. Además, cifras de la Fundación Desafío muestran que se registraron 286 denuncias y 134 juicios a mujeres que acudieron al sistema de salud con abortos en curso.



La directora del Observatorio de Derechos y Justicia, Dolores Miño, señala que la reforma del artículo 150 del COIP era consonante con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, que exigen concordancia con instrumentos internacionales.



En Latinoamérica, solo Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin restricciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por sus leyes.

Miño recuerda que países con idiosincracia similar a la ecuatoriana como Colombia despenalizaron el aborto en casos de violación.