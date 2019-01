LEA TAMBIÉN

Cientos de mujeres y hombres marcharon contra la violencia de género en Guayaquil. Lo hicieron vistiendo camisetas negras y portando carteles exigiendo igualdad de género, justicia y el respeto a las mujeres.

La manifestación se congregó desde las 16:30 de este lunes 21 de enero de 2019 en la Plaza San Francisco, ubicado en el centro de Guayaquil. Las mujeres empezaron a gritar “justicia, justicia para Martha y Diana”, “no sean indiferentes cuando matan a las mujeres delante de la gente”.



A las 17:00, los manifestantes empezaron a caminar por la avenida 9 de Octubre, con rumbo hasta el Municipio de Guayaquil. Ahí hicieron una parada de diez minutos, para exigir por justicia en los casos de femicidio, agresiones y abuso sexual.



Entre las manifestantes, estaba una mujer vestida con túnica blanca, vendada los ojos. Representaba a la injusticia y reclamaba que se endurezcan las leyes y que los casos de este tipo no queden en la impunidad. Ella contó que fue víctima de violencia intrafamiliar hace 20 años, por su expareja que es miembro de la Policía.



La manifestación contó con la presencia de grupos universitarios y organizaciones no gubernamentales contra la violencia de género y el abuso sexual. Allí estuvo la agrupación Ecuador Dice No Más.

A las 18:00, los manifestantes regresaron hasta el punto de salida en la plaza San Francisco. Se concentraron 15 minutos y avanzaron por la avenida 9 de Octubre hasta el Palacio de Justicia. Su meta era ser escuchadas por todos los transeúntes. Algunos conductores de vehículos detenían la marcha y pitaban apoyándolos.