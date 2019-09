Mujeres lideraron cuadro de honor en Colegio Dillon, de Quito

LEA TAMBIÉN

Nueve estudiantes con las mejores calificaciones, todas mujeres, integran el cuadro de honor del Luis Napoleón Dillon, de Quito. Ellas fueron parte de los 287 alumnos de tercero de bachillerato de ese colegio, que juraron la bandera este jueves 26 de septiembre del 2019.

Aunque fue portaestandarte del colegio, Jessica Veintimilla, considera que las buenas calificaciones no definen la inteligencia de los estudiantes. Estar entre los mejores, asegura, no es cuestión de “vivir estudiando”. Es cuestión de organizarse, dice, entre los estudios, la familia, los amigos, etc.



Los promedios de los mejores estudiantes en los planteles se calculan desde segundo de básica hasta segundo de bachillerato. En ese tiempo, Heidi Pisuña obtuvo 9,704 sobre 10, por lo que se convirtió en la abanderada del Pabellón Nacional.



El noveno puesto en el cuadro de honor lo ocupó Nicole Guayasamín, como segunda escolta del portaestandarte del colegio, con un promedio de 9,257.

Con su esfuerzo diario, la estudiante Heidi Pisuña (foto) logró ser la abanderada del Pabellón Nacional. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

Padres de familia del cuadro de honor y del resto de alumnos de tercero de bachillerato, presenciaron el programa atentos para lograr la mejor foto de ese momento de sus hijos.



María Simbaña, madre de la mejor estudiante, expresó el orgullo que su hija le dio al ser abanderada. Considera que es el resultado del esfuerzo que ha hecho como madre y que de esta forma, la chica empieza a forjar su propio futuro.



Los estudiantes aseguran que jurar la bandera para ellos es un orgullo. Por un lado –señalan– es una muestra de respeto a su nacionalidad y por otro es el inicio de una vida como ciudadanos y adultos con responsabilidades, entre ellas, las que llegan con la vida universitaria.

Al programa del juramento a la Bandera y proclamación de abanderados, portaestandartes y escoltas asistieron también estudiantes de primero y segundo de bachillerato para ser parte del homenaje por el Día de la Bandera Nacional.

En todo el país, 247 568 estudiantes de tercero de bachillerato rindieron homenaje a la bandera, en 4 662 instituciones educativas, este 26 de septiembre.