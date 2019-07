Nueve mujeres dirigirán las administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito

LEA TAMBIÉN

Tras un proceso de selección que duró un mes, el Municipio de Quito hizo pública este jueves 4 de julio del 2019 la lista de nueve mujeres que consiguieron un cupo para el cargo de administradoras zonales del Distrito Metropolitano.

Esta es la primera vez que se realiza un proceso de este tipo para el cargo de administradores zonales, pues antes eran una designación del alcalde de turno. El burgomaestre Jorge Yunda decidió cambiar la modalidad al asumir su cargo el pasado 14 de mayo y encargó esta tarea al secretario de Coordinación Territorial, Juan Sebastián Medina.



La idea era fomentar la participación ciudadana y entregar la dirección de cada administración zonal a personas que vivieran en el sector, conocieran de administración pública y tuvieran formación académica.



El proceso se inició el pasado 5 de junio y pasó por una evaluación por puntajes que otorgaba más posibilidades a mujeres, personas de grupos de atención prioritaria, de la comunidad Lgbti o miembros de alguna nacionalidad indígena del Ecuador. Además, hubo una fase de impugnaciones, luego de la publicación de los primeros resultados.



Sin embargo, hay quienes cuestionan los resultados, aún después de pasar la etapa de impugnaciones. Josué Santacurz cuenta que es parte de un grupo de estudiantes de las universidades Técnica Particular de Loja, Católica, Escuela Superior Poltécnica del Ejército y San Francisco. Señala que el grupo decidió hacer una veeduría en el proceso de selección de administradores zonales y que han encontrado inconsistencias en la asignación de puntos a sectores vulnerables y en la calificación de títulos, lugar de residencia y experiencia previa. Mencionó que acudieron a concejales de Compromiso Social para que expongan sus dudas acerca del proceso en la próxima sesión del Concejo.



En cambio, Patricio Camacho, de la Federación de Barrios de Quito, señaló que la veeduría que organizaron no tuvo apertura en el Municipio. Según su criterio, el proceso ha sido "opaco" porque la ciudadanía no tuvo un rol trascendente para participar en la selección y vigilar cómo se realizaba. "A nosotros nos deja un sinsabor, porque no hemos tenido espacio para conocer. Ahora tendremos reuniones con cada administrador que ya fue elegido", dijo.



En total son ocho administraciones zonales más La Mariscal, que es una administración zonal especial turística. Estas entidades tienen unidades de ambiente, inclusión social, cultura, seguridad, gestión urbana, servicios ciudadanos, gestión participativa del desarrollo, etc.



Cada administración tiene la tarea de ser una representación del Municipio en un área determinada y en ella se pueden realizar trámites relacionados con impuestos, catastro, licencias, solicitudes de permisos, entre otros.



De acuerdo con datos del presupuesto vigente (prorrogado del 2018), el monto para la Coordinación Territorial y Participación Ciudadana es de más de USD 72 millones en total. De ahí sale el dinero para cada administración zonal y la Secretaría del ramo. A cada una le corresponden entre USD 6 y 11 millones según el caso. La que mayor asignación tiene es la Administración Zonal Calderón.



El Municipio aún no ha informado el día y la hora de la posesión de las nueve administradoras zonales.



La lista de las 9 ganadoras del concurso público es la siguiente:



Administración Zonal Calderón: Johana Patricia Castellanos Toscanos



Administración Zonal Eugenio Espejo: Ana Cristina Romero Ortega



Administración Zonal La Mariscal: Graciela lbeth Estupiñán Gómez



Administración Zonal Los Chillos: Ximena del Carmen Villafuerte Mejía



Administración Zonal Quitumbe: Mónica Alexandra Flores Granda



Administración Zonal Tumbaco: Laura Elizabeth Coello Fernández



Administración Zonal Manuela Sáenz: Sandy Patricia Campana Fierro



Administración Zonal La Delicia: María Eugenia Pinos Silva



Administración Zonal Eloy Alfaro: Lida Justinne García Arias