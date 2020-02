Mujeres dedican tres veces más de tiempo a trabajo no remunerado que los hombres, según el INEC

LEA TAMBIÉN

Si el trabajo no remunerado tuviera una paga, representaría el 19,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país; esto es, USD 19 873 millones.

El dato es el resultado de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que se publicó el martes 18 de febrero del 2020.



Se trata de una investigación que recopila estadísticas del período 2016-2017, sobre el tiempo destinado a actividades productivas del hogar y la comunidad, por el cual las personas no reciben remuneración económica.



El informe destaca que las actividades no pagadas son realizadas principalmente por mujeres.



El trabajo no remunerado realizado por mujeres representaría unos USD 15 099 millones; es decir, el 75% del monto total que generaría este tipo de actividades.



Esto se da porque las mujeres destinan más tiempo a estas actividades.



En el año 2017, por ejemplo, las mujeres de 12 años en adelante dedicaron semanalmente en promedio 31,0 horas a actividades de trabajo no remunerado, frente a las 11,3 horas que dedicaron en el mismo período los hombres. Es decir, las mujeres dedican tres veces más de tiempo a estas actividades.



"En todos los niveles de ingreso existe mayor participación de las mujeres frente a los hombres; sin embargo, a mayores niveles de ingresos, la participación de los hombres se incrementa", señala el documento.



El estudio del INEC destaca además que si se compara otras actividades, con lo que equivale el trabajo no remunerado con respecto al PIB (19,1%), el monto es superior.



Por ejemplo, la participación de manufacturas representa el 14% del PIB y la construcción, un 11%.



El trabajo no remunerado en el país está principalmente concentrado en actividades de servicios domésticos del hogar, seguido de servicios sociales y de salud, de y actividades de recreación, dice la investigación.