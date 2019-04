Una mujer fue víctima de un asalto violento en Cumbayá tras tomar un taxi

LEA TAMBIÉN

Una noche de horror vivió Helen C. a las 19:42 del miércoles 10 de abril del 2019 en Cumbayá, en el oriente de Quito. Dos desconocidos la asaltaron y agredieron físicamente luego de que tomara un taxi para dirigirse a su casa.

Este Diario conversó con ella para contar su historia. A esa hora, ella salió del Hospital de los Valles y se comunicó con una compañía de taxis para pedir un vehículo. No sentía desconfianza porque, desde hace años, ella utiliza el servicio de esa cooperativa.



Se subió a la unidad sin problemas y le pidió al chofer que la lleve a su domicilio. Al llegar al redondel de Lumbisí, "dos tipos abrieron la puerta del taxi y empezaron a golpearme la cabeza".



En esos momentos, ella "no podía entender lo que pasaba, me quitaron el celular y mi cartera con todos mis documentos, el conductor del taxi no pudo hacer nada, estaba igual o más asustado que yo".



La mujer creyó que la iban a secuestrar porque los individuos ingresaron directo a golpearla. Finalmente, ellos salieron del taxi rápidamente tras agredirla y se llevaron sus pertenencias.



La víctima pidió a la Policía Nacional que trabaje por la ciudadanía y mejore sus estragtegias de seguridad en la zona.



Vecinos de Cumbayá y Tumbaco alzan su voz de protesta



Ante los hechos delictivos, los moradores de Cumbayá y Tumbaco están muy preocupados. Aseguran que estos ocurren a cualquier hora del día y cuestionaron las labores que despliega la Policía Nacional.



Se quejan de que faltan más patrullajes en las dos parroquias y que las estrategias de seguridad que se implementan no son las adecuadas para garantizar la tranquilidad de la comunidad.



Verónica Murgueytio, Anabel Pérez y Erika Brinkmann viven en esa zona y forman parte del colectivo denominado ‘Destrabadas’, cuyo mensaje es difundir estrategias para fortalecer emprendimientos destinados a las mujeres.



Esa agrupación tiene una cuenta de Facebook en donde se han reportado varios casos de mujeres que han sido víctimas de atracos con violencia. Anabel Pérez indicó que cada día se presentan quejas o denuncias de víctimas. “Son chicas del grupo que han sufrido asaltos. Mientras conducen sus autos les rompen las ventanas, es terrible. Exigimos (a la Policía) que tome cartas en el asunto, nos da pánico salir con nuestros hijos”.



En esta semana -precisan las activistas- han recibido más de 10 denuncias de robos y asaltos. Las zonas más vulnerables son Miravalle, la salida del túnel Guayasamín, Lumbisí, entre otros. “Estamos aterradas”, acotó Pérez.