Mujer relata intento de secuestro en taxi: 'Nadie se acercó ni viéndome llorar'

"Qué horrible que hayas tenido que pasar por eso". "No puedo imaginar el momento de terror". "Qué valiente eres". "Lo que indigna es que la gente no reaccione". Los mensajes fueron escritos en respuesta al testimonio de Sofía P. (nombre protegido), quien la noche del lunes 22 de abril del 2019 relató que fue víctima de un intento de secuestro en un taxi, en el norte de Quito.

La joven contó que este lunes 22 viajaba en un vehículo cuando a la altura del parque Bicentenario, sobre la avenida Galo Plaza (antes conocida como la extensión de la av. 10 de Agosto), el taxista "de repente se desvía y empieza a acelerar sin contestarme el por qué nos íbamos por esa ruta".



"Entré en pánico y lo único que pude intentar, fue ahorcarlo con el cinturón de seguridad para que frenara", escribió Sofía P. en su relato en redes sociales.



"Al final de todo lo hizo, yo dejé las cosas que había comprado y salí corriendo gritando por ayuda. Nadie se acercó a mi, ni siquiera viéndome llorar desesperada. ¿Qué pasa con la empatía de la gente, qué pasa con la inseguridad de ser mujer en esta ciudad?".



“¿Ir con el miedo, y la idea de que sea una fotografía tuya, la que publiquen como desaparecida?. Enfermos de mierda, por mi deben desaparecer, no merecen cárcel, no merecen leyes que los amparen. Merecen el mismo daño que hacen”, escribió Sofía P.



Usuarios de redes sociales reaccionaron con preocupación y solidaridad. A continuación, historias de distintos internautas:



"Lo lamento. Qué bueno que pudiste reaccionar y estás bien. La falta de empatía nos carcome y nos vuelve inhumanos. Espero poder ayudar a alguien cuando lo necesite".



"Te arruinaron el día y lograste evitar que sea peor. Nadie debe pasar por semejante violencia. Los mismos taxistas deben unirse y denunciar".



"Entiendo que en ese momento es difícil reaccionar de otra manera. Pero una pregunta, ¿todavía existe el botón de pánico (en los taxis)?"



"Cuando vayan a tomar un taxi tomen foto del auto y envíenla a un familiar siempre, es una medida de seguridad necesaria".



"A mí me pasó lo mismo hace varios años cuando tenía 23 camino a la universidad. (El taxi) me llevó por una calle errónea y ahí se subió otro hombre. Yo estaba con el brazo enyesado. Me cayeron a golpes y me robaron el celular y billetera. Por lo menos le alcancé a dar a uno con el yeso".