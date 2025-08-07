Un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra una mujer que fingió su secuestro y extorsionó con una alta cantidad de dinero a sus familiares en Guayaquil.

Mujer fingió su secuestro y pidió 27 000 dólares a su familia en Guayaquil

La Fiscalía General del Estado detalló que la simulación del secuestro se registró la madrugada del martes 5 de agosto de 2025, en la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil.

Ese día, la ciudadana salió de su domicilio en un vehículo. Horas más tarde, un familiar de la presunta víctima recibió un mensaje en el que se le advertía que tenía que pagar 27 000 dólares a cambio de que no le hagan daño a la mujer.

Una alerta similar recibió la pareja sentimental de Génesis Dayanna P. V..

Los cercanos, preocupados por la situación, acudieron a la Fiscalía para colocar la denuncia. De inmediato, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional comenzó con las investigaciones.

Presunta víctima se alojó en un hotel de la ciudad

Las autoridades rastrearon el celular de la presunta víctima; la ubicación daba en un hotel ubicado en la av. Francisco de Orellana.

La Unase recogió testimonios de los familiares y del administrador del hotel. Tras las dudas del secuestro, observaron los videos de las cámaras de seguridad. Se evidenció que Génesis Dayanna P. V. ingresó al lugar de forma voluntaria, acompañada de un hombre y con comida.

La pareja ingresó a las 00:30 del martes y salió a las 08:00 del mismo día. Miembros de la Policía Nacional la interceptaron y la trasladaron a otro lugar para entrevistarla.

Juez dictó prisión preventiva para la mujer

Según la Fiscalía, la mujer reconoció que no fue secuestrada y admitió haber enviado los mensajes a sus familiares y a su pareja. La sospechosa fue aprehendida en flagrancia.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal a cargo del caso presentó todas las pruebas recogidas.

Un juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Génesis Dayanna P. V..

La mujer fue ingresada al Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas No. 2.

De ser declarada culpable, la ciudadana podría recibir una pena de seis meses a dos años, según el artículo 163 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

