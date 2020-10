Mujer de treinta años murió de covid-19 en el interior de un avión en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una mujer murió mientras se encontraba en el interior de un avión, en el aeropuerto de Texas, en Estados Unidos. Las autoridades confirmaron, a través de un comunicado emitido el domingo 18 de octubre del 2020, que la pasajera falleció de covid-19.

La mujer de aproximadamente 30 años se dirigía a Arizona el pasado 25 de julio del 2020. Las autoridades del condado de Dallas indicaron que probablemente no conocía que estaba contagiada del nuevo virus, pero en esa fecha no se había relacionado la muerte con el nuevo coronavirus.



La pasajera habría presentado problemas para respirar por lo que recibió oxígeno en el avión que permanecía en la pista, dijo el juez del condado de Dallas Clay Jenkins.



La confirmación de la muerte por covid-19 provino de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. La identidad de la mujer no se conoció, según una publicación de BuzzFeed News.

La pasajera habría presentado problemas para respirar por lo que recibió oxígeno en el avión que permanecía en la pista. Foto: Pexels / Skitterphoto

No está claro si la mujer sabía que tenía covid-19 en el momento de su muerte y los funcionarios no identificaron a qué aerolínea pertenecía el avión.



Jenkins dijo que la muerte de la mujer fue un "recordatorio de que no hay restricción de edad en el covid".



"Recomiendo encarecidamente a las personas que no piensen que son invencibles al covid, porque ellos no creen que están en una categoría de alto riesgo", dijo.



Estados Unidos alcanzó este lunes 19 de octubre la cifra de 8 208 093 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 220 086 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.