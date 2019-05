Una mujer muere tras un procedimiento de cirugía estética en Miami

LEA TAMBIÉN

Una mujer murió este viernes 10 de mayo del 2019 en un hospital de Miami tras sufrir complicaciones luego de una operación de glúteos realizada en una clínica estética en el suroeste de esta ciudad del sur de Florida, informan medios locales.

La víctima, Danea Plasencia, de 28 años y madre de tres hijos, fue declarada muerta en el Hospital South Baptist tras someterse a una intervención estética en la clínica Mia Aesthetics, informa el canal local WTVJ-NBC6.



La mujer se sometió a una operación de glúteos mediante la cual le extrajeron grasa del estómago y se la inyectaron en los glúteos, según confirmó al medio su madre adoptiva.



La Policía del Condado de Miami-Dade informó que la mañana de hoy recibió una llamada desde la clínica, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el hecho, en la que alertaron sobre una paciente "en peligro".



Al llegar al centro, los agentes intentaron sin éxito reanimar a la mujer tras lo cual la trasladaron al hospital donde luego murió.



Miami es una de las capitales de la cirugía plástica en EE.UU., por lo que no es raro que las complicaciones en operaciones por razones estéticas salten a los medios, más si el resultado es la muerte del paciente.



Según el medio WTVJ-NBC6, con la de este viernes suman al menos 12 mujeres que han muerto en el sur de Florida tras operarse de los glúteos en los últimos tres años.



La semana pasada, la Cámara Baja de Florida aprobó de manera unánime un proyecto de ley que previamente salió adelante en el Senado y endurece las regulaciones en torno a las clínicas estéticas, las cuales han florecido en los últimos años en este estado, en especial en Miami.



De ser firmada por el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, la medida abre la puerta a que las autoridades locales puedan retirar la licencia o suspender temporalmente a cirujanos que no cumplan con los requerimientos de la norma o cuando se reporten la muerte de pacientes.



Instituciones médicas y profesionales, como la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, han alertado de los peligros que conllevan los procedimientos quirúrgicos en los glúteos, los cuales presentan la más alta tasa de riesgo de mortalidad que cualquier otro de su tipo.