Mujer fue golpeada en México para impedirle asumir cargo público

Indígenas de una localidad del estado de Chiapas, en el sur de México, agredieron a golpes a una mujer para impedirle tomar posesión como funcionaria municipal debido a su género, informó este martes 2 de octubre del 2018 una organización civil local.

Miembros de la comunidad Tzetzal, del municipio de San Juan Cancuc, en el norte del estado, impidieron que Martha López Santiz tomara posesión como síndica del ayuntamiento, según reportó la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) .



“No me permitieron entrar. Cuando llegué frente a la presidencia municipal me empezaron a golpear, me jalonearon, y a mi gente también le pegaron”, denunció López ante autoridades judiciales de San Cristóbal de las Casas, una de las principales ciudades del estado.



López, quien postuló con el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que había sido amenazada “desde hace tiempo” porque el alcalde de San Juan Cancuc “no quiere que trabaje con él porque soy mujer y no le conviene trabajar con una mujer”, detalló.



Relató que en dicho ayuntamiento un 50% de los cargos corresponden a mujeres “pero la mayoría prestó documentos para que trabaje su marido, su hermano o su papá”.



“Piensan que yo haré lo mismo, pero yo quiero trabajar por mi pueblo, soy mujer pero tengo derechos”, afirmó ante periodistas.



La Repare informó que se trata del primer caso de violencia política en momentos en que 119 alcaldes electos se aprestan a asumir sus cargos en Chiapas, 34 de los cuales son mujeres.



En años recientes, México ha promovido una mayor participación política de mujeres de comunidades indígenas, usualmente afectadas por la pobreza y la marginalidad, permitiendo además que las elecciones se realicen según sus usos y costumbres tradicionales.

Sin embargo, denuncias de medios y organizaciones civiles apuntan a que solo se incluye a mujeres como candidatas para cumplir con la cuota de género ya que posteriormente son forzadas a ceder sus cargos a varones.