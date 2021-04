Esposa visita a su marido hospitalizado por covid-19 y descubre que lo cuidaba otra pareja

Una mujer descubrió que su esposo tenía otra pareja después de que el ciudadano fuera internado por covid-19. El hecho sucedió en un hospital del estado de Mato Grosso, Brasil, según reportaron medios brasileños.

Según el reporte publicado por la prensa local el pasado 7 de abril del 2021, la esposa del afectado recibió una llamada de su entonces pareja para comentarle que había dado positivo para covid-19 y que ingresaría en una casa de salud, pues, no se sentía bien. "Pero no necesitas ir, ya me encuentro mejor", le habría dicho el hombre en ese entonces.



Sin embargo, la mujer, preocupada, obvió las palabras de su marido, un bombero con el que llevaba 20 años de matrimonio y habría procreado una hija, y decidió ir al hospital. Al preguntar por él, un trabajador del centro médico le manifestó que el paciente estaba al cuidado de su "novia", reportó el medio TN.



También le mencionaron que probablemente tendrían que intubarlo, ya que su estado empeoraba.



Ante esa respuesta, la mujer esperó a ver quién era la "novia" de su cónyuge. Para su sorpresa, a la habitación del bombero llegó su amiga.



De acuerdo con el relato de la mujer, quien denunció el caso a la Policía brasileña, el hombre le habría dicho a su esposa: "A partir de hoy ella (la supuesta amiga) se encargará de mis cosas. Puedes irte, suerte en tu vida".



En su denuncia, la esposa señaló a los agentes que quien sería la nueva pareja de su esposo se llevó los documentos, tarjetas bancarias y celular del paciente.



"Medios brasileños entraron en contacto con la mujer, pero dijo que prefiere no hablar del tema", recoge TN.

En Brasil, uno de los países más impactados por la pandemia, hasta el pasado domingo 11 de abril se reportaban 3 000 muertes diarias por covid-19.