Indignación en Colombia por agresión de una mujer que escupió a un guardia que le pedía usar mascarilla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el departamento de Antioquia, norte de Colombia, una mujer escupió a un guardia de seguridad que le exigía utilizar mascarilla durante la emergencia sanitaria mundial por el covid-19. El hecho sucedió en un conjunto residencial del Municipio de Bello.

Imágenes de la actitud agresiva de la mujer circularon en redes sociales y generaron mensajes de reclamos de internautas, que expresaban repudio ante el aumento de contagios del coronavirus en el país latinoamericano.



En un video se registró el momento en el que la ciudadana ingresaba a su departamento y el guardia del lugar le pidió que se ponga el tapabocas. Ella no hizo caso a esta petición y le dijo al vigilante que no creía en el coronavirus. "Enseguida me agrede, me empuja, me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros", declaró el guardia de seguridad a Noticias RCN.

#Bello | ¡INTOLERANCIA! El vigilante de un conjunto residencial en el barrio Niquía, recibió el escupitajo de esta mujer al requerirle uso del tapabocas al ingresar a la unidad. @AlcaldiadeBello pic.twitter.com/t7iL55c3Cu — Letras Medio Digital (@LetrasMedio) July 22, 2020



La mujer aún no ha sido identificada por las autoridades, pero su actitud podría ser considerada en Colombia como un delito de violación de las medidas sanitarias. Este tipo de delitos están contemplados en el Código Penal de Colombia con prisión de entre cuatro y ocho años de cárcel.



La agresión de la mujer sucedió en uno de los departamentos de Colombia en donde se encuentran más afectados por el covid-19. Según información del sistema sanitario del país, Antioquia fue el departamento con más casos nuevos registrados en un solo día con 1 850, hasta el pasado 21 de julio.



El video de la mujer no es un hecho aislado en esa localidad, según informa el diario colombiano El Tiempo. Otros actos de indisciplina se han registrado en Antioquia. El que causó mayores reacciones negativas fue el de un joven que destapó y probó productos en un supermercado para grabar un video de Tik Tok.