Mujer se disfraza de enfermera para poder visitar a sus padres con covid-19 en el hospital

Motivada por la impotencia y la desesperación, Venecia Betances burló la seguridad del hospital Moscoso Puello de República Dominicana para poder ver a sus padres, que se encuentran internados tras haber sido diagnosticados con covid-19. Para lograrlo se disfrazó de enfermera.

La mujer, dispuesta a arriesgar su propia vida para compartir unos instantes con sus progenitores", explicó en declaraciones a la cadena Telemundo que sus padres son pacientes de alto riesgo y llevan ya varias semanas hospitalizados.



Los hechos ocurrieron en la ciudad de Santo Domingo. Betances asegura que su madre fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, mientras que su padre padece alzhéimer y perdió la visión.



Conocedora de que sus padres necesitan cuidados especiales más alla de los que se les brinda por el covid-19, la mujer decidió arriesgarse para ingresar al centro de salud, pero no logró su cometido.



Las autoridades del hospital detectaron su presencia y le ordenaron salir del centro médico. A la par le informaron que su accionar podía poner en riesgo no solo su salud, sino también la del resto de la población.



Una autoridad del hospital comprendió la desesperación de Betances y pidió que no se presenten cargos en su contra. "En esta pandemia todos nos hemos vuelto en un mundo de incertidumbre, de miedo y de temor, en el caso de ella, de desesperación quizás", declaró.

Pero la mujer no salió del todo decepcionada del centro y su viaje desde Santiago, una ciudad ubicada al norte de Republica Dominicana hasta Santo Domingo, no fue en vano. Los médicos le informaron que su madre superó la enfermedad y sería dada de alta, sin embargo, su padre aún permanece ingresado en una unidad de cuidados intensivos.