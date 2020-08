Esperanza en tiempos de covid-19: una mujer contagiada logró dar a luz y superar el virus en hospital de Cuenca

LEA TAMBIÉN

Fernanda, una ciudadana de Gualaceo, en la provincia de Azuay, tenía ocho meses de embarazo cuando fue diagnosticada con covid-19. Ante la preocupación de que su cuadro médico se agrave por la afectación del nuevo coronavirus, la joven madre fue sometida a una intervención qirúrgica para garantizar su vida y proteger la de su bebé.

El caso -reportado por el periódico El Mercurio- devuelva la esperanza en medio de un complejo contexto causado por la pandemia del covid-19. De acuerdo con el informe oficial, el Ecuador documenta 112 906 a escala nacional hasta las 08:00 de este sábado 29 de agosto del 2020.

De acuerdo con el reporte del medio, Fernanda acudió con brevedad al Hospital José Carrasco. Estaba angustiada, pues quería precautelar la salud de su pequeño. "A mis ocho meses de embarazo fue duro enterarme de esto; activaron la red para mí, ya que no habían hospitales que me reciban. Gracias a Dios y a los médicos estoy bien, mi operación fue un éxito", detalló la madre.



Asimismo, Fernanda confirmó que su bebé no se contagió de covid-19.

Por su parte, el especialista Fernando Moreno -jefe del área de Materno Infantil del hospital- afirmó que se aplica un protocolo especial para las madres que alumbrarán a sus bebés. Además, el galeno detalló -según el periódico- que allí "se manejan un promedio de 50 partos al mes, entre ellas, mujeres que han contraído el coronavirus.