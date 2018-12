Una mujer fue condenada a cuatro años de prisión por fingir que padecía un cáncer cerebral en Reino Unido

LEA TAMBIÉN

Una mujer de 36 años ha sido condenada en el Reino Unido a cuatro años de prisión por mentir a sus familiares y amigos sobre que padecía un cáncer cerebral y estafarles 250 000 libras (unos USD 315 640) para el supuesto tratamiento.

La corte de Snaresbrook sentenció a la mujer, identificada como Jasmin Mistry, al considerar probado que engañó a sus allegados con el fin de lucrarse, mostrándoles mensajes ficticios de un médico y escáneres cerebrales que descargó de Google.



La Policía británica dijo en el juicio que Mistry, de Leicestershire (Inglaterra), mintió primero a su marido, en 2013, diciéndole que tenía cáncer y enseñándole un mensaje falso de Whatsapp que supuestamente le había mandado su médico.



En los siguientes mensajes falsos del especialista, este comunicaba a Mistry que solo le quedaban seis meses de vida a no ser que pudiera someterse a un tratamiento en Estados Unidos valorado en 500 000 libras (unos USD 631 393).



Entonces su marido contactó con familiares y amigos para tratar de conseguir donaciones para costear el tratamiento, lo que le permitió recabar un total de 253 122 libras (281 901 euros).



Según reveló la policía, los mensajes del médico eran en realidad mandados por la propia imputada utilizando otra tarjeta SIM en su teléfono.



Las primeras sospechas sobre el fraude de la mujer comenzaron cuando una amiga de su marido descubrió el escáner cerebral de la mujer en Internet.



Mistry fue detenida en noviembre de 2017 y confesó a la Policía que no padecía ninguna enfermedad terminal y que no sabía por qué había mentido.



La policía calificó el comportamiento de la acusada como "extraño" y "sorprendente", y aseguró que hizo "todo lo posible por manipular emocional y financieramente" a sus allegados, entre los que contabilizó veinte familiares y otras ocho personas ajenas a su familia.