Una mujer fingió ser brigadista que levantaba datos de desempleo y robó una vivienda en Quito

Dos casas fueron robadas en el norte de Quito, en los barrios Jipijapa y La Vicentina. En ambos casos se emplearon dos modalidades diferentes.

Las víctimas hablaron con este Diario, este martes 15 de diciembre del 2020. En el primer caso, la afectada fue una persona mayor de 65 años. Lorena, sobrina de la víctima, cuenta que su tía vive sola en su casa, ubicada en el barrio Jipijapa, en el norte de la capital.



El pasado jueves 10 de diciembre del 2020, a las 10:00, una desconocida tocó su puerta y se hizo pasar por "una brigadista" de una universidad de Quito. “Le dijo que estaba haciendo una encuesta sobre las personas que habían quedado sin trabajo y que era un proyecto para graduarse. Mi tía que es una persona de buen corazón incluso salió con un vaso de agua para la chica”.



Según la familiar, la adulta mayor recibió a la joven en la puerta y allí perdió el conocimiento. “Parece que le pusieron algo, porque no se acuerda qué pasó, dice que le dejó entrar, pero todo es confuso”. Después de que pasara todo, la tía alertó a la familia que le habían robado, la sobrina le llevó a un hospital para que le hicieran un chequeo y analizaran su sangre en busca de alguna sustancia. Pero en los exámenes no se evidenció ningún rastro de droga.



La allegada dice que de la casa se sustrajeron dos televisores pequeños, joyas, ropa, electrodomésticos y adornos. “Creemos que actuaron más de dos personas, porque falta un mueble más o menos grandecito, que tenía unas patas metálicas. Se necesitaba más de una persona para cargarlo”.



El segundo robo sucedió el 12 de diciembre en el barrio de La Vicentina. Según la víctima, dos personas que iban en un vehículo rojo, pasaron por su casa dos veces y pararon la marcha el momento en que el dueño de casa ingresaba a su vivienda. “Me preguntaron por una dirección. Les dije que no sabía y me di vuelta, de inmediato me sacaron un cuchillo”. La víctima narra que estas personas ingresaron a su vivienda, se llevaron su celular, una televisión, la laptop, un microondas y juguetes de su hijo.



“Me dijeron que no ponga resistencia, que iban a llevar unas cosas y se iban. Ese momento estaba sola en la casa, porque mi familia había salido al parque. Entonces creo que me estaban viendo o sabían que no había nadie”.



Este segundo hecho aún no ha sido denunciado a la Policía. La víctima asegura que tiene miedo de salir de casa y que por eso alertó en sus redes sociales lo ocurrido. “Eran tres personas, dos hombres y una mujer. Tras robarme, subieron al vehículo. Todo pasó en cinco minutos, fue muy rápido”.