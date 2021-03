Mujer impactó con su auto una zona de filmación tras no obtener empleo

Una mujer fue detenida tras impactar con su vehículo la zona de filmación de un documental sobre música urbana en Puerto Rico, luego de que el equipo de producción le dijera que no había vacantes para ella, informó este sábado 27 de marzo del 2021 la Policía.

Según detalló la Policía de Puerto Rico, la mujer detenida, identificada como Sabrina Wood, de 39 años de edad, llegó hasta un área de la capital puertorriqueña donde se reúne el equipo de producción pidiendo una oportunidad de trabajar con ellos.



Cuando el personal le notificó que no había empleo disponible, la mujer se retiró y regresó horas después con un micrófono y comenzó a gritar insultos.



Luego, se subió a su vehículo, condujo en contra del tránsito por la Calle del Parque, en el sector sanjuanero de Santurce, entró al estacionamiento de la producción e impactó contra una carpa y unas sillas provocando lesiones leves a otra mujer y causando daños no estimados en el lugar.



La conductora fue retenida por la producción y luego arrestada por las autoridades.



El juez Glenn Velázquez le impuso una fianza de USD 10 000 por un cargo grave de daños y dos cargos por conducir sin licencia y por negligencia temeraria al conducir un vehículo de motor.



La mujer fue ingresada en la cárcel de Bayamón, municipio aledaño a San Juan, al no pagar la fianza.

Para el documental, la producción cinematográfica ya ha entrevistado a varios artistas urbanos, entre ellos Daddy Yankee, uno de los pioneros de este movimiento mundial.