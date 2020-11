Mujer fue asesinada en estación de transporte de Colombia; Policía investiga posible caso de sicariato

La Policía Metropolitana buscaba en la noche de este sábado 21 de noviembre a un hombre que disparó contra una usuaria del servicio de transporte.

Las primeras versiones de la Policía se refieren a sicariato, aunque no se descartan otros móviles, como un intento de hurto.



El reporte preliminar indica que a las 9:29 de la noche del sábado, en la estación del sector de Santa Mónica Popular, un hombre se acercó hasta donde se encontraba una mujer, cuya identidad no se ha suministrado por autoridades.



Al parecer, sin mediar palabras, el hombre, que tenía cubierto su rostro y usaba gorra, saco blanco con pintas de varios colores y zapatos deportivos, sacó un arma y la apuntó con las dos manos para disparar, a escaso un metro de la víctima.



La mujer cayó al piso y su muerte fue casi en el acto, según la Policía.



La víctima recibió dos impactos, uno en la cabeza y otro en el pecho.



Una versión indicaría que el agresor entró como pasajero y se dirigió a cometer el crimen. Otro testimonio apunta a que saltó a la plataforma de la estación, cuyas puertas permanecen abiertas porque son objeto de daños atribuidos a usuarios.



En el momento del ataque estarían dos menores de edad. La estación del MIO, en la transversal 25 con calle 28 Norte, permanecía en servicio en un horario extendido por el día sin IVA en Colombia.



No se han establecido detalles sobre cómo escapó el atacante del lugar.