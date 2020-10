Mujer de 40 años fue atacada por tres jóvenes en el norte de Quito: Uno de ellos filmó la agresión

LEA TAMBIÉN

Verónica (nombre protegido) de 40 años fue agredida este viernes 23 de octubre del 2020 en el norte de Quito. Tres jóvenes la golpearon e hicieron cortes en su blusa y cuerpo mientras uno de ellos grababa la agresión con un celular, cuando tuvieron imágenes de sus pechos escaparon del lugar. Su esposo Diego (nombre protegido), contó la historia.



A continuación su testimonio:

"Este mensaje tiene la intención de ser una advertencia, principalmente a mujeres que sin saber y sin razón alguna están expuestas injustamente todos los días.



En horas de la mañana mi esposa fue violentada en la ciudad de Quito, en una zona de tránsito común, a plena luz del día, en las calles San Salvador y La Pradera, atrás el Ministerio de Agricultura. Sus atacantes eran 3 hombres jóvenes, apenas adultos que no superaban los 22 años de edad. Eran aparentemente de clase social media/alta, cubiertos por mascarilla, como todos hoy en día. Por el comportamiento y accionar presumimos que no eran delincuentes, torpes en movimientos y el celular les temblaba en las manos.



El ataque fue "extraño", no se me ocurre de que otra manera definirlo, se cruzaron al andar con mi esposa, y cuando pasó la tomaron del cabello y le atestaron un golpe en la frente, ella forcejeó sin entender de que se trataba, uno de ellos saco su celular y se puso a filmar tembloroso, mientras los otros la sostenían, le levantaban la blusa y torpemente trataban de cortarle el brasier con un estilete. En el forcejeó mi esposa recibió cortes en los brazos por la herramienta cortopunzante, al final, lograron su cometido, le tocaron los pechos y uno de ellos dijo a los otros: Ya está! Con eso tenemos!, Y salieron corriendo.



Mi esposa me dice que jamás intentaron robarle nada material, y tampoco mostraron intenciones de una violación, sino que más bien parecía como si se tratara de una apuesta o un reto.



La descripción entregada a la policía es de 3 jóvenes, con barbijo negro, 2 de ellos de mas de 1.80m de altura y el 3ro de 1.70m. De un aparente estatus socioeconómico alto, que intentaron ultrajar y atentaron contra la intimidad de mi esposa.



Las autoridades procedieron a recorrer la zona para ver si encontraban indicios de algo, sin resultado alguno. Aparentemente se trataba de un caso fortuito en el que ella estuvo en el lugar y momento equivocados, convirtiendose en víctima de un ataque con poco sentido.



Hemos decidido recurrir a redes sociales, en primer lugar, porque sabemos que como ella, una señora de 40 años con hijos de la edad de sus atacantes, muchísimas mujeres estan expuestas a este tipo de ultrajes, y no queremos que nadie más tenga que vivirlos. En segunda instancia con la finalidad de procurar entender, a partir de posibles experiencia similares, de qué se trata este ataque. Si es algún tipo de reto absurdo, en algún tipo de iniciación o algo por el estilo; que es lo que hemos deducido, para poder poner en alerta a las autoridades. Y en tercer lugar, pues pensamos que podrán tratar de divulgar el video, con lo que pedimos a amigos, conocidos y extraños, nos ayuden a dar seguimiento a esta posible cadena, que sería la forma más efectiva de llegar a los agresores.



Concluyo informando que mi esposa se encuentra físicamente bien, con golpes leves y cortes superficiales, sin embargo de su estado sicológico no podría decir lo mismo. A pesar de que es una mujer fuerte y valiente, este tipo de experiencias dejan marcas que son difíciles de borrar.



De verdad esperamos que ninguna otra mujer, tenga la edad que tenga, deba pasar por algo así. Por favor, estén atentas, eviten lugares sin gente, pidan que alguien les lleve. Depravados y desadaptados hay en todas partes, cuídense y cuidémoslas... Aunque no sea nuestra conocida, nosotros debemos protegerlas, no ignorarlas, ni juzgarlas... Menos atacarlas".