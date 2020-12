Último muestreo municipal de covid-19 revela un ligero aumento de casos en Guayaquil

La alcaldesa Cynthia Viteri informó este miércoles 23 de diciembre de 2020 que los indicadores de covid-19 en Guayaquil muestran un leve incremento. La semana pasada la tasa de casos confirmados por pruebas PCR subió a 1,5 por cada 10 000 habitantes; una semana atrás la tasa era de 0,95.

“Tengo que adoptar las medidas que sean necesarias, pero no vamos a retroceder a la pesadilla que se vivió este año. Existe la mutación de la cepa y se aproximan los eventos de Navidad, Año Nuevo, la gente que viene del exterior, las graduaciones, las elecciones”, dijo durante una entrevista televisada.



El reciente informe epidemiológico muestra además que el cantón pasó de 8,6 a 9,6 casos sospechosos por cada 10 000 habitantes. Mientras que las defunciones al día por coronavirus subieron de 4 a 5; esto dentro del promedio de 38 decesos diarios, por diversas causas.



El lunes el COE Nacional ordenó el estado de excepción y toque de queda de 22:00 a 04:00, durante 15 días. El COE de Guayaquil acogió la medida y dictó 10 restricciones al comercio y la movilidad.



Esta mañana, Viteri reiteró que los controles a la circulación vehicular por restricción de placa serán flexibles para quienes se dirigen a sus trabajos y en caso de emergencias. Dijo que no habrá sanciones ni los autos serán retenidos. El objetivo, puntualizó, es evitar aglomeraciones en la transportación pública, que podría aumentar el riesgo de contagios.



Sin embargo, durante una reunión del COE provincial, Pablo Almeida, delegado de las Fuerzas Armadas, pidió que se analice la aplicación de multas por el incumplimiento de las medidas. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, explicó que las sanciones van desde USD 100 hasta la detención, pero aclaró que su ejecución “queda a discrecionalidad de la autoridad competente”.



Los operativos en las calles se realizan entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Por ahora se advierte a los conductores sobre las restricciones vigentes, pero no hay sanciones.



Las aglomeraciones en la Bahía fue otro tema de análisis. Aunque el Municipio mantiene el control al comercio informal y dispuso el cierre a las 18:00, el flujo de visitantes es elevado. Aceras y calles lucen repletas.



Entre las medidas para evitar contagios se aplica la desinfección del sector con dióxido de cloro, que este miércoles se extendió a otras zonas comerciales como la avenida 9 de Octubre. Un equipo cargado con motomochilas y un camión cisterna recorrieron y rociaron las aceras de este céntrico sector.