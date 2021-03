Ocho muertos en tiroteos en tres salones de masajes asiáticos en Atlanta

Al menos ocho personas resultaron muertas este martes 16 de marzo del 2021 en ataques a tres salones de masajes asiáticos en la ciudad estadounidense de Atlanta y las autoridades han detenido ya al supuesto responsable.

El presunto autor es un hombre de 21 años identificado como Robert Aaron Long, que fue detenido a unas 150 millas (250 kilómetros) al sur de Atlanta, capital del estado de Georgia.



Long sería el responsable, según las autoridades, de los tres ataques, cuyos motivos aún no se han dado a conocer, aunque inicialmente la policía trató el suceso como un robo.



No obstante, algunos medios señalan que pudo haber una motivación racial en los asesinatos dado que seis de las víctimas son mujeres de origen asiático.



El primer tiroteo ocurrió poco antes de las 17.00 hora local en un salón conocido como Youngs Asian Massage Parlor, ubicado al norte de Atlanta, en el condado de Cherokke.



Cuatro personas fueron asesinadas en ese primer ataque y una quinta quedó herida. Los muertos son tres mujeres, dos de ellas asiáticas, y un hombre.



Poco después, sobre las 17:45 hora local, otras cuatro personas fueron asesinadas en ataques a dos salones ubicados en la misma manzana en la ciudad de Atlanta efectuados presuntamente por Long.



En el primero (Gold Spa) murieron tres mujeres y en el último (Aromatherapy Spa) otra mujer. Según la Policía de Atlanta, estas cuatro mujeres asesinadas eran de origen asiático.



El diario The New York Times cita a la ONG Stop AAPI Hate, dedicada a prevenir la discriminación asiática durante la pandemia de coronavirus, que calificó el suceso como "una tragedia indescriptible" para la comunidad asiático-estadounidense, que ha sufrido un gran número de ataques racistas.

Según la ONG, se han producido casi 3 800 informes sobre incidentes de odio dirigidos a asiático-estadounidenses en todo el país desde el pasado marzo, tras declararse la pandemia de coronavirus.



La organización también dijo que los tiroteos de este martes "solo exacerbarán el miedo y el dolor que sigue soportando la comunidad asiático-estadounidense"