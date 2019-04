32 muertos en Libia desde el inicio de la ofensiva del mariscal Haftar

LEA TAMBIÉN

Al menos 32 personas murieron y otras 50 resultaron heridas desde el inicio el jueves de la ofensiva de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar contra la capital libia, según el último informe difundido este lunes 8 de abril del 2019 por el Gobierno de Unidad Nacional (GNA) basado en Trípoli.

Varias víctimas son civiles, afirmó el ministro de Salud, A'Hmid Omar, en una declaración televisiva.



Por su parte, el sábado 6 de abril, el Ejército Nacional de Libia (ENL) del mariscal Jalifa Haftar comunicó que 14 de sus soldados habían muerto en la ofensiva hacia Trípoli.



El domingo 7 de abril hubo violentos combates cerca de Trípoli entre las fuerzas paramilitares del mariscal Haftar, que quiere conquistar la capital, y las tropas del GNA, reconocido por la comunidad internacional, a pesar de los llamados al cese de las hostilidades.



Estados Unidos pidió el domingo 7 de abril un “cese inmediato” de la ofensiva de Haftar.



Sin embargo, las grandes potencias no lograron en la ONU una posición común sobre la crisis libia.



Libia, país rico en petróleo, está dividido entre múltiples facciones desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011.



La ofensiva lanzada el jueves por el mariscal Haftar, hombre fuerte del este del país, para conquistar Trípoli y aumentar su influencia en el oeste de Libia, marca una radicalización del enfrentamiento entre las dos principales entidades que se disputan el poder.



La misión de la ONU en Libia (Manul) lanzó el domingo, sin éxito, un “llamamiento urgente” a una tregua de dos horas en los suburbios de Trípoli para poder evacuar a los heridos y los civiles.



Los servicios de socorro libios confirmaron que no pudieron entrar en la zona de los combates, al sur de Trípoli, en particular en Wadi Rabi y el perímetro del aeropuerto internacional, destruido en los combates de 2014 y en desuso desde entonces.



El ENL, fuerza paramilitar dirigida por Haftar, anunció el domingo que había efectuado un ataque aéreo en un suburbio del sur de Trípoli.



Las fuerzas leales al GNA del primer ministro Fayez al Sarraj, apoyado por la ONU, habían realizado su primer bombardeo aéreo el sábado.