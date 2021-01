Se incendia una planta en la que se produce vacuna contra el covid-19; hay al menos cinco fallecidos

Al menos cinco personas murieron en un incendio este jueves 21 de enero del 2021 en las instalaciones del Instituto Serum de la India (SII), el mayor fabricante de vacunas del mundo en términos de volumen y que produce la fórmula Covishield, la vacuna de la universidad británica de Oxford y AstraZeneca contra la covid-19.

El SII, que tiene licencia para producir la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, dijo que su fabricación de vacunas para el coronavirus no se perdería.



Muchos países de ingresos bajos y medios dependen del instituto para sus campañas de inmunización.

El incendio se registró en la mayor fábrica de vacunas del mundo, ubicada en India. Foto: EFE.

"Me gustaría tranquilizar a todos los gobiernos y al público en general de que no habrá ninguna pérdida de producción de Covishield-como se conoce a la vacuna- debido a los múltiples edificios de producción que se habían mantenido en reserva para hacer frente a tales contingencias", dijo el director ejecutivo Adar Poonawalla en Twitter.



El incendio se desató en un área del gran complejo de la sede central de SII en la localidad de Pune. Videos e imágenes de ANI, socio de Reuters, mostraban humo negro saliendo de un edificio del enorme complejo de la sede.



Poonawalla celebró en un principio que el fuego solo había "destruido un par de plantas" de uno de los edificios y no causó víctimas, aunque más tarde lamentó en otro mensaje que tras sofocar el fuego se descubrió que "lamentablemente, hubo pérdidas de vidas" en el suceso, sin aportar más detalles.

El director ejecutivo de el Instituto Serum de la India garantizó que no habrá ninguna pérdida en la producción de Covishield, la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19, debido al incendio. Foto: EFE



El jefe del servicio de bomberos local, Prashant Ranpise, dijo que recuperaron del lugar del incendio cinco cadáveres y otras nueve personas fueron rescatadas con vida.



"Desconocemos aún la causa del incendio. La operación de rescate continúa, pero hemos controlado el fuego", señaló.



SII produce unos 50 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca al mes en otras instalaciones del complejo.

También tiene previsto fabricar hasta 50 millones de dosis de una vacuna candidata desarrollada por Novavax Inc a partir de abril aproximadamente.



La semana pasada el SII distribuyó unas 5,6 millones de dosis hasta al menos doce localidades del país, como paso previo al inicio el pasado sábado de la campaña nacional de vacunación en la India contra el covid-19 en este país de 1 350 millones de habitantes.



Los incendios, derrumbes y otros accidentes similares son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales.

Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2018 se registraron en la India 13 099 incendios en edificios gubernamentales, colegios, residencias y otros lugares, en los que 12 748 personas murieron y 777 resultaron heridas