Suman 545 los muertos en crisis de Nicaragua, según ONG 

La no gubernamental Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) elevó a 545 la cifra de muertos y a 4.533 los heridos desde que estallaron las protestas sociales contra el presidente Daniel Ortega, se informó hoy, viernes 23 de noviembre del 2018, en Managua.

Según el más reciente informe de la ANPDH, cuyo director Alvaro Leiva se exilió en Costa Rica tras recibir amenazas de muerte, otros 1.315 nicaragüenses fueron secuestrados, desaparecidos o detenidos entre el 18 de abril y el20 de noviembre.



El reporte contabiliza además 47 viviendas destruidas por grupos paramilitares afines al Gobierno y 40 más bajo "asedio y saqueo" de la Policía y de grupos irregulares en distintas zonas del país.



Las protestas comenzaron el 18 de abril por parte de estudiantes y se extendieron a otros sectores trasla violenta acción de las fuerzas gubernamentales.



El Gobierno registra por su parte 200 muertos. Mientras tanto, el movimiento universitario reportó la captura de otro dirigente estudiantil, José Ramón González, miembro de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).



La vocera estudiantil Justina Orozco dijo a periodistas que hombres armados detuvieron al joven el miércoles, cuando se dirigía a una casa de seguridad en Managua.

Varios líderes universitarios han sido arrestados en el marco de la crisis. "Nos unimos al clamor exigiendo su liberación inmediata", dijeron Lesther Alemán y Jean Carlos López, líderes universitarios de la UNABexiliados en Estados Unidos, mediante un video publicado en el canal 100% Noticias.



"Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la protesta (...)No más secuestros políticos", expresó López tras señalar que no habrá "paz ni reconciliación mientras Ortega esté en el poder". Por su parte, familiares del periodista y también líder estudiantil Edwin Carcache, preso en la cárcel Modelo de Managua, confirmaron que este viernes se realizará el juicio por supuesto terrorismo.



El padre del detenido dijo que no ha visto desde hace un mes a su hijo, que tiene 27 años y se encuentra en prisión desde septiembre por convocar y dirigir protestas opositoras.



Las manifestaciones han aminorado en el país desde que la Policía prohibió las demostraciones opositoras a comienzos de octubre. Sin embargo, líderes de la UNAB confirmaron el jueves que preparan una movilización en la capital para el próximo domingo 25, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Juan Sebastián Chamorro, representante del sector privado en la coalición, dijo que esperarán hasta el propio domingo una respuesta de la Policía a una solicitud de autorización, presentada el miércoles, para realizar la protesta.