Suben a 5 los muertos por covid-19 en Perú, con 318 casos y 8 000 detenidos por no respetar la cuarentena 

Perú sumó este sábado 21 de marzo del 2020 la quinta víctima mortal por el coronavirus covid-19 mientras que los contagios confirmados aumentaron a 318, 55 más que el día anterior, y los detenidos por no respetar la cuarentena obligatoria sumaron 8 000 desde que hace seis días entró en vigor esa medida.

Así lo anunció el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en un mensaje a la nación difundido a través del canal estatal TV Perú durante una reunión extraordinaria de su Consejo de Ministros donde también participaron los jefes de las Fuerzas Armadas y la presidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud).



El mandatario reportó la primera víctima mortal de la pandemia fuera de Lima. Se trata de un hombre de 82 años de la norteña región de Piura, fronteriza con Ecuador, y ofreció su pésame a sus familiares. "Cada muerte la sentimos todos los peruanos", apostilló.



Asimismo, Vizcarra lamentó el deceso de un militar del Ejército del Perú que murió atropellado deliberadamente por un conductor que no había respetado la cuarentena en la sureña región de Puno, fronteriza con Bolivia.



En ese sentido, el presidente criticó que en algunas regiones no se están cumpliendo con la seriedad que merece las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno para que la gente permanezca en sus casas hasta por lo menos final de marzo.



Por ese motivo precisó que desde el lunes las fuerzas del orden han detenido a más de 8 000 personas que transitaban por las vías públicas sin justificación, transgrediendo la cuarentena o los toques de queda nocturnos.

Solo en la noche del viernes para el sábado fueron detenidas 2.400 personas, la mayoría de regiones como La Libertad y Piura, el en el norte del país, pero también en Moquegua, en el sur.



"Esperemos que la cordura y la responsabilidad lleguen a todos los peruanos y bajen este nivel de detenciones. No es un mérito tener tantas detenciones. (...) Varias regiones están tomando muy a la ligera este estado de emergencia y podría ser la causa y el motivo por el que no cumplamos el objetivo", manifestó Vizcarra.

Llamado de atención a turistas extranjeros



El jefe de Estado hizo una exhortación particular a los turistas extranjeros ya que aparentemente han sido numerosos los casos en los que no han respetado la cuarentena, que les obliga a permanecer en las habitaciones de sus hoteles.

"Los extranjeros que están en nuestro país tienen la misma obligación de cumplir la norma. El cumplimiento es absolutamente para todos", enfatizó Vizcarra.



"De igual forma todos los estratos sociales y niveles económicos. Hay personas que por su nivel económico piensan que tienen holgura y libertad para incumplir la norma. De ninguna manera. El virus es absolutamente democrático, afecta por igual a todos. Es igual de peligroso para todos, no hace distinción con nadie", añadió.



El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, reportó casos de turistas que no han respetado la norma en Urubamba (Cusco), como un grupo de polacos que fue expulsado el martes de una comunidad nativa.

Asimismo, les recomendó inscribirse en un portal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para poder tener un padrón de todos los turistas que se encuentran varados en el país.

Fin de repatriaciones masivas



Sobre el cierre total de los aeropuertos decretado a partir del domingo, que impide la repatriación de viajeros como los cientos de españoles que estaba previsto que retornaran a España desde Lima, Vizcarra precisó que solo se tratarán casos excepcionales de personas que no puedan hospedarse en ningún sitio.



Señaló que hasta ahora se han inscrito 20.000 peruanos para volver al país en vuelos humanitarios, pero les recomendó que guarden su cuarentena en los lugares donde están temporalmente.



"Deberíamos revisar uno por uno para que no infecten a los 32 millones de peruanos. Por eso es conveniente que pasen la cuarentena allá donde están", reiteró Vizcarra.



"Estamos en estado de emergencia, estamos pasando un periodo de cierre de fronteras, no solo Perú sino también países vecinos, y vamos a hacer ese esfuerzo para cumplirlo. Solamente en casos excepcionales vamos a facilitar que extranjeros puedan volver a sus países así como que peruanos que están afuera puedan volver al Perú", concluyó.

Perú fue uno de los países que más temprano y más drásticamente reaccionó a la crisis covid-19, cuyo primer caso fue confirmado el 6 de marzo y desde el día 15, cuando ya había evidencia de 71 casos, ordenó la cuarentena obligatoria para toda la población, con toques de queda nocturnos y la suspensión del transporte de pasajeros nacional e internacional, lo que implica el cierre de fronteras.