Los muertos por coronavirus en Chile suben más de un 50% en una semana

El coronavirus no da tregua a Chile, que este viernes 5 de junio del 2020 reportó 1 448 fallecidos, un aumento superior al 50% en una semana, informaron las autoridades.

Tres meses después del primer caso registrado en el país, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó de 4 207 nuevos contagiados y 92 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas.



El número de contagiados representa un incremento del 35% respecto al viernes de la semana pasada (90.638) , mientras que el número de fallecidos creció un 53% respecto a los reportados hace una semana (944).



En total el país ha registrado 122 499 casos desde el principio de la pandemia.



El ministro Mañalich indicó que las autoridades investigarán varios casos de posibles fallecidos por covid-19, para eventualmente adicionarlos al listado oficial.



El centro de estudio Espacio Público estimó que al menos 712 muertes atribuibles al coronavirus no fueron contabilizadas por las autoridades en los informes oficiales, debido a que murieron sin tener una prueba positiva por coronavirus en los meses de abril y mayo.



Las cifras de contagio en Chile no ceden pese a que Santiago, donde viven siete de los 18 millones de habitantes de Chile, entrará este viernes en su cuarta semana de cuarentena general.



Pese a este medida, solo se ha logrado reducir en un 30% la movilidad de la población, debido a la gran cantidad de permisos de salida que se otorgan y a que una parte de la población de la capital debe salir a trabajar porque depende de contratos precarios o de la economía informal.



Las autoridades anunciaron que se incrementarán los controles, porque se necesita reducir la movilidad en al menos un 50% para que el confinamiento sea efectivo.



También anunciaron que ampliarán su política de toma de muestra y en los consultorios de salud primaria empezarán a realizar test rápidos de saliva para medir los contagios de coronavirus.



Hasta ahora, el país había centrado su política de testeo en el método de PCR o hisopado, con más de 600 000 exámenes tomados a la fecha, pero que no eran suficientes para detectar a la gran cantidad de contagiados.