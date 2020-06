Tres muertos en un ataque con cuchillo en el Reino Unido

LEA TAMBIÉN

Tres personas murieron este sábado 20 de junio del 2020 por la noche en un ataque con cuchillo perpetrado en un parque de Reading, al oeste de Londres, anunció la policía, que de momento descartó el móvil terrorista.

Un hombre de 25 años oriundo de esa ciudad fue detenido en el lugar de los hechos, según la policía. El ataque también causó tres heridos graves.



La policía y los servicios de rescate intervinieron tras haber sido llamados al terminar la tarde por un incidente en el que varias personas fueron apuñaladas en Forbury Gardens hacia las 19:00 locales, en el centro de esta ciudad de 200 000 habitantes situada a unos 60 km del centro de la capital.



“Actualmente, los hechos no se consideran de carácter terrorista”, sin embargo, los investigadores “mantienen la mente abierta en cuanto a su motivación” y trabajan con el apoyo de la policía antiterrorista, declaró en un comunicado el comisario jefe Ian Hunter, que señaló que se había abierto una investigación por asesinato.



Un perímetro de seguridad fue instalado en el lugar y la policía pidió al público “evitar la zona”.



El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó en Twitter que pensaba “en todos los afectados por los espantosos acontecimientos de Reading” y agradeció la labor de los servicios de emergencias.



La ministra del Interior, Priti Patel, se mostró “profundamente preocupada” en un tuit.



Según testigos citados por la agencia británica PA, un hombre atacó a varios grupos reunidos en ese parque por la tarde.



“El parque estaba lleno, mucha gente estaba sentada para tomar algo con los amigos cuando una persona llegó, se puso a gritar unas palabras ininteligibles de repente y fue hacia un grupo de una decena de personas, tratando de atacarlas con un cuchillo”, declaró a la agencia PA Lawrence Wort, que presenció la escena.



“Apuñaló a tres de ellos, gravemente en el cuello y bajo los brazos, luego se volvió y empezó a correr hacia mí, nos dimos la vuelta y empezamos a correr”, explicó Wort, entrenador deportivo de 20 años.



“Cuando se dio cuenta de que no podía alcanzarnos, logró alcanzar a una persona por detrás del cuello y cuando vio que todo el mundo empezaba a correr, se fue del parque”, contó.



La policía pidió a los internautas que no compartieran las imágenes de la escena que circulaban en las redes sociales y que, en lugar de ello, las enviasen a los investigadores.



Los hechos se produjeron cerca del lugar en el que previamente se había celebrado una manifestación del movimiento Black Lives Matter, pero los organizadores consideraron que el ataque no guardaba relación alguna con la misma.



Ninguno de los participantes de la marcha se vio afectado, afirmó una organizadora, Nieema Hassan, en un video publicado en las redes sociales. “Nos habíamos ido cuando ocurrió”, señaló.



En los últimos meses, se han producido dos ataques calificados como “terroristas” en el Reino Unido.



A finales de noviembre, un yihadista que estaba en libertad condicional mató a dos personas en el centro de la capital británica, antes de ser abatido por la policía en el Puente de Londres.

El 2 de febrero, tres personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca “de naturaleza islamista” , según la policía, en una calle comercial del sur de Londres. El atacante, que ya había sido condenado por delitos terroristas, fue también abatido por la policía.