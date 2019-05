Amotinamiento provoca muertos y heridos en la Penitenciaría del Litoral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Varias personas fallecieron después del amotinamiento de un pabellón del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, conocido también como la Penitenciaría del Litoral. La emergencia se registró este jueves 30 de mayo de 2019.

Al momento, se desconoce si las personas que murieron son internos o personal del Centro de Rehabilitación Social. Las autoridades tampoco han confirmado el número exacto de fallecidos.

Familiares de detenidos aseguran que hubo una balacera en el pabellón 6. Y se mantienen inquietos en los exteriores de la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil. Policía refuerza el control » https://t.co/phj5dcwOxZ



Vía: @jandresgonz73 pic.twitter.com/SLba9IY7LP — El Comercio (@elcomerciocom) 30 de mayo de 2019

Una barrera conformada por al menos 40 policías y militares resguarda el ingreso a la Penitenciaría del Litoral. Los elementos de las FF.AA. llegaron a las 13:30 de este jueves 30 de mayo del 2019 para evitar desmanes.

Un piquete de militares acaba de llegar hasta los exteriores de la Penitenciaria del Litoral, en la vía a Daule. Se ha reportado que hubo personas muertas y heridas. Pero no hay versión oficial



Vía @jandresgonz73 pic.twitter.com/dr8hrYtGFn — El Comercio (@elcomerciocom) 30 de mayo de 2019

Efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional custodian los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Los familiares de los privados de libertad lanzaron piedras a los policías que inicialmente intentaban controlar los desmanes en los exteriores de la cárcel. El horario de visitas se alteró luego de que reportaran un enfrentamiento en el interior.



Según el parte policial, el amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral ocurrió en el pabellón 5 Alto y Bajo.



El director de la Cárcel, Luis Alfredo Muñoz, reportó a los policías que preliminarmente se habían registrado cuatro fallecidos producto de una balacera, según el parte. Pero esta información no ha sido confirmada.



También resultaron con heridas familiares que estaban de visita en la cárcel. Un hombre con un parche en la cara salió del lugar pero tiene temor de hablar y dar su identidad.



De acuerdo con Delfa F., una de las familiares, el altercado se registró pasadas las 12:30 cuando un grupo de personas cruzaron del pabellón 5 al 6 para -aparentemente- buscar a una persona privada de la libertad (PPL).



"Nos tuvimos que esconder porque escuchamos balas y la gente corrió por todos lados. Esos hombres tenían armas y los guías no pudieron hacer nada porque están desarmados", contó.



Otra mujer, que llegó a visitar a su hermano, dijo que habrían incluso quemado a uno de los detenidos. Extraoficialmente se conoció que habrían cuatro fallecidos y al menos seis heridos. Hasta las 14:00 ninguna autoridad confirmó el número de víctimas.

Familiares de personas privadas de la libertad se reúnen en los exteriores para tener noticias de sus seres queridos. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Mientras, en los exteriores del establecimiento, ubicado en el Puerto Principal, se empezó a viralizar las imágenes de las supuestas víctimas. Los allegados buscaban confirmar o no que no seas sus familiares.



Otra mujer cuenta que se escuchaba que golpeaban la puerta en uno de los pabellones. Los guardias no tenían cómo defenderse, ya que solo usaban toletes.



Hasta ahora, personal de los equipos del GIR, GOE, Fénix y Golfo están recorriendo los pabellones.



Los militares que fueron recibidos con aplausos por decenas de familiares se mantienen en los exteriores. Mientras las familias esperan una versión oficial y la salida de las ambulancias.