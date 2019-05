Un muerto en un ataque con cohetes contra una base rusa en Siria

LEA TAMBIÉN

Una persona resultó muerta a causa del ataque con cohetes lanzados por grupos insurgentes contra el aeropuerto militar de Hamimim, base de las fuerzas rusas en Siria y situada en la provincia mediterránea de Latakia, informaron diversas fuentes.

La agencia estatal SANA indicó que "un civil murió y otros resultaron heridos como resultado de ataques terroristas contra las poblaciones de Al Hawiz y Al Sharashir".



La televisión estatal siria, que mostró imágenes al amanecer desde las inmediaciones de la base, informó de que las fuerzas de defensa antiaéreas sirias habían repelido un ataque de aviones no tripulados y proyectiles contra la base de Hamimim, ubicada en el área de Yable, así como contra la mediterránea Al Qardaha, de donde es originaria la familia del presidente sirio, Bachar al Asad.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que hubo un ataque de aviones no tripulados, además del lanzamiento de 15 cohetes contra el aeropuerto militar por "grupos yihadistas" durante esta mañana y que impactaron en Al Sharashir, donde murió un miembro de las tropas del Gobierno sirio, así como en Al Hawiz y en otras partes en Yable.



Desde el 30 de septiembre de 2015, Rusia realiza una campaña de bombardeos en Siria en apoyo al ejército nacional y utiliza la base de Hamimim como plataforma para lanzar sus ataques contra otras partes del país.



Hasta el momento, ningún grupo ha asumido la autoría del asalto en la provincia de Latakia, ubicada en el noroeste de Siria y uno de los principales feudos de Al Asad en el país, junto a Tartús y Damasco.



En el norte de Latakia operan todavía grupos rebeldes e islámicos, entre los que se incluye el Organismo de Liberación de Levante, alianza donde está presente la exfilial siria de Al Qaeda.



Las tropas sirias y su aliada Rusia han arrebatado a esos grupos insurgentes un número de poblaciones en Latakia, Idlib y, sobre todo, en la provincia de Hama, en una escalada de violencia entre las dos partes y de una operación militar que no ha sido anunciada por el Ejército sirio.



En numerosas ocasiones la base de Hamimim ha sido objeto de ataques por parte de las organizaciones presentes en el territorio que escapa al control del Gobierno sirio.



Por ello, las fuerzas sirias están intentando afianzar la seguridad de la base capturando las poblaciones desde las que los grupos han lanzado esos proyectiles contra el aeropuerto, como por ejemplo Qalaat al Madiq, una localidad estratégica en Hama que las tropas sirias controlaron la semana pasada.



Las defensas antiaéreas sirias fueron activadas anoche e interceptaron proyectiles que fueron lanzados "desde la dirección" de la provincia siria de Quneitra, fronteriza con los Alto del Golán ocupados por Israel.