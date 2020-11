Muertes violentas de niños y maltratos son indagados

Trataron de salvarlo. Durante 25 minutos, los médicos de un hospital del sur de Quito intentaron reanimar a Édgar, un bebé de 10 meses, pero falleció el miércoles 11 de noviembre de 2020.

Tenía una hemorragia cerebral, golpes y heridas en su cuerpo. Estos detalles aparecen en un informe de la Dinased, dirección policial especializada en investigar muertes violentas.



Las primeras indagaciones dicen que el caso de Édgar es un deceso de ese tipo. La madre del menor, de 19 años, es la principal sospechosa.



Este hecho ocurrió solo 15 días después de que Emilia, una niña de Riobamba, también muriera. Este Diario conversó con su abuela paterna, Nancy Guevara. Ella recuerda cada detalle de lo ocurrido.



La pequeña, de 4 años, permaneció en coma durante cuatro días. El 28 de octubre falleció por una lesión cerebral, en un hospital de Quito.



“Cuando los doctores me dieron esa noticia, solo caí al piso y lloré”. Informes policiales muestran que la niña fue golpeada en la cabeza y en el cuerpo. La autopsia señala que también fue agredida sexualmente. Su padrastro está detenido por este caso.



Guevara recuerda que un mes antes de la muerte, Emilia pasó un fin de semana con ella. “Llorando me pidió que no la devolviera a casa de su madre; quería vivir conmigo. Ahora sé que a diario la maltrataban”.



La pequeña está sepultada en un cementerio en Guano, junto con su padre, fallecido hace tres meses por covid-19.



Desde marzo hasta el 5 de noviembre, 14 niños murieron en el país. Hubo un aumento en comparación con el mismo periodo del 2019.



Este Diario habló con agentes que investigan muertes violentas y también conoció el caso de Paula, de 4 años, quien habría fallecido luego de ser golpeada por su padrastro durante el confinamiento.



Según la madre, su pareja sumergió la cabeza de la niña en un inodoro y la ahogó. El informe médico legal detalla que tenía las costillas rotas y la columna fracturada. Todo ocurrió en Tabacundo, Pichincha.



Durante la pandemia, el Consejo de Protección de Derechos ha conocido casos de menores que han muerto tras ser golpeados, asfixiados e incluso envenenados. Sybel Martínez, representante de esta organización, dice que el confinamiento aumentó la vulnerabilidad de los niños. “El encierro permitió a los agresores perpetrar con más facilidad actos violentos”.



En Pifo, una parroquia de Quito, ocurrió otro caso. Dos niños, de 5 y 9 años, murieron luego de ser intoxicados con sustancias químicas. La madre de los menores está arrestada.



La Policía sabe que el 94,5% de las muertes violentas de menores es ocasionado por familiares; el resto, por vecinos, amigos de los padres y personas desconocidas.



En Guayaquil, por ejemplo, un hombre está acusado por la muerte de Iván, de 1 año. El hecho se produjo el pasado 13 de octubre. Investigadores señalan que el niño fue golpeado y asfixiado en la bañera. Según vecinos, el infante sufría constantes agresiones. “Todos los días se escuchaba que gritaba y lloraba”, relató una testigo.



Datos de la Dinapen muestran que este año se han reportado 762 casos de maltrato infantil a escala nacional. La mayoría se registró en julio y octubre. Aunque los agentes dicen que puede haber un subregistro por falta de denuncias.



El 8 de septiembre, el ECU-911 alertó a la Policía sobre el fallecimiento de Joshua, de 5 años. La madre y el padrastro del menor fueron detenidos luego de que la autopsia revelara que fue estrangulado.



Este caso fue reportado en Santo Domingo de los Tsáchilas. Agentes fueron a la casa de los sospechosos y encontraron un palo con rastros de

sangre. Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Chimborazo, Bolívar y Tungurahua son las provincias con más casos de violencia infantil. Según la Dinapen, el 71% de víctimas del maltrato son niños y el 29%, adolescentes.