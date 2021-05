Defensoría del Pueblo detalla nombres de los 19 fallecidos en las protestas de Colombia; organizaciones hablan de más víctimas

Las protestas en Colombia han dejado 19 fallecidos, desde el pasado 28 de abril del 2021, cuando se iniciaron las manifestaciones contra el gobierno del presidente, Iván Duque, por las medidas económicas que planteó el Régimen.

En un informe publicado el lunes 3 de mayo, la Defensoría del Pueblo de Colombia señaló que las personas que perdido la vida durante el paro fueron registradas "en el Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid (Cundinamarca), Medellín y Pereira". Según el registro, 16 de las víctimas murieron por impactos de bala, mientras que dos presentaban heridas de arma blanca y un adulto mayor falleció por gases lacrimógenos.



La Defensoría también ha recopilado los casos de 800 heridos, así como 87 personas desaparecidas. La organización Temblores, en cambio, sostiene que existen "26 personas víctimas de violencia homicida por parte de la Policía".



En su informe, la ONG ha documentado "142 víctimas violencia física", 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de "agresión en sus ojos", nueve víctimas de violencia sexual y de "56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización", de acuerdo con datos cedidos a la agencia EFE.



Los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), unidad especial de la Policía Nacional de Colombia, han sido señalados por familiares, manifestantes y activistas por las muertes de ciudadanos que han muerto atacados por disparos.



El Comité promotor de las protestas también emitió su reporte sobre los afectados. La segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Martha Alfonso, dijo que durante las manifestaciones han documentado "726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes han perdido sus ojos", y que "más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo".



El medio colombiano El Espectador publica el martes 4 de mayo del 2021 los nombres de las víctimas y los hechos en los que habría ocurrido la muerte de las personas. La Policía de Colombia se ha pronunciado sobre casos puntuales, en los que anunció que se investigan cómo se dieron los hechos.



En su informe, la Defensoría no ha podido establecer el contexto en el que se dieron algunas muertes, por lo que el defensor, Carlos Camargo, pidió a la Fiscalía, a la Policía, a la Procuraduría (Ministerio Público) y al Instituto de Medicina Legal que aporten toda la información sobre las investigaciones "para hacerle el respectivo seguimiento, o que se inicien las investigaciones, por los casos reportados de fallecidos durante la jornada de protesta social".



La Institución, además, hizo un llamado en el que "solicita que se adelante la construcción de espacios de diálogo entre el Gobierno y los distintos grupos sociales, con el fin de buscar acercamientos y llegar a punto de entendimiento que solucionen la actual problemática nacional".



Reporte de las víctimas mortales publicado por la Defensoría del Pueblo y recopilado por diario El Espectador



A continuación, el listado de los fallecidos durante las protestas:



28 de abril



1. Michel David Reyes Pérez. El hombre, de nacionalidad extranjera, perdió la vida en Bogotá. El reporte de la Defensoría del Pueblo señala que, aparentemente, solicitaba dinero para dejar pasar a los vehículos y fue atacado por una persona.



2. Juan Diego Perdomo Monroy. El estudiante universitario de 20 años fue captado en un video cuando se desplomó en una vía de Neiva, durante el paro.



3. Marcelo Agredo Inchimba. El menor de edad de 17 años murió en Cali, por disparos de un policía. El video del ataque quedó registrado en video.



4. Cristian Alexis Moncayo Machado. El hombre fue alcanzado por un proyectil cuando corría en el barrio Los Pinos.



5. Stive Sevillano Perea. El joven de 18 años murió víctima de disparos de desconocidos.



6. Charlie Parra Banguera. El hombre de 22 años murió alcanzado por disparos durante un enfrentamiento contra la Policía.



29 de abril



7. Miguel Ángel Pinto Mona. El joven murió por un impacto de bala, durante un enfrentamiento con la fuerza pública.



8. Dadimir Daza Correa. El hombre participara en las manifestaciones en Yumbo, cuando fue trasladado a un centro de salud por heridas de arma de fuego. La Defensoría no tiene mayor información sobre el caso.



9. Daniel Felipe Azcárate Falla. El hombre se manifestaba con un grupo de amigos, pero fue interceptado y retenido por un armado que le disparó en varias ocasiones.



10. Edwin Villa Escobar. Las autoridades tampoco tienen información sobre los hechos que causaron su muerte, tras ser baleado en el barrio El Diamante de Cali.



30 de abril



11. Einer Alexander Lasso Ocampo. El hombre murió en el mismo barrio que Edwin Villa. La Defensoría señala que existe material fílmico de detonaciones en el sitio donde perdió la vida.



12. José Augusto Ortiz. El hombre murió por heridas de arma blanca en el barrio Poblado de Cali.



13. Kevin Yair González Ramos. El cadáver del joven fue hallado en el barrio Villa del Sur de Cali. la víctima presentaba heridas de arma blanca.



14. Jesús Flórez. El hombre de la tercera edad murió por los gases lacrimógenos en Pereira.



1 de mayo



15. Brayan Niño. El joven de 20 años murió por dos disparos en Cundinamarca. El gobernador de la localidad reclamó que la Policía usara armas de fuego contra los manifestantes y pidió identificar a los responsables.



16. Santiago Andrés Murillo. El joven de 19 años murió por disparos de policías motorizados en Ibagué. Luego de su deceso, las personas manifestaron en punto donde fue asesinado por uniformados.



2 de mayo



17. Nicolás Guerrero. El joven de 22 años fue impactado por un disparo en el cráneo, en un enfrentamiento entre manifestantes y el Esmad. Su caso causó conmoción y motivó la concentración de personas que condenaron su muerte. La víctima era familiar del alcalde de Cali, Jorge Ospina.



18. Jefferson Alexis Marín Morales. La muerte del hombre, un constructor de 33 años, no está directamente relacionada con el paro, dijo la Defensoría. La víctima murió durante el registro de la Policía a personas en Medellín.



19. Jeison Andrés Angulo Rodríguez. El joven de 24 años fue hallado sin vida en el barrio Floralia de Cali, una de las zonas en donde se han registrado enfrentamientos con la policía.



La Defensoría también ha expuesto los nombres de los desaparecidos durante las manifestaciones. En un documento, la Institución detalló los nombres de 87 personas.