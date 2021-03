251 personas murieron en cárceles de Ecuador en últimos 12 años

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y el comandante de la Policía, Patricio Carrillo, presentaron este viernes 19 de marzo del 2021 un informe sobre la situación de las cárceles del Ecuador.

Ambos comparecieron ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, a casi un mes de la masacre que cobró la vida de 80 internos en cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.



Martínez señaló que al momento se mantiene una “tensa calma” en los centros de privación de la libertad. Entre las acciones anunció la incorporación de al menos 200 guías penitenciarios en abril, ayuda sicológica para los familiares de las víctimas, requisas y que se investiga la renuncia de directores de cárceles.



El Ministro reconoció que el hacinamiento en el sistema penitenciario bordea el 30% a escala nacional y que “construir nueva infraestructura o aprobar indultos son decisiones que toman tiempo”.

#Asamblea | “Construir nueva infraestructura o aprobar indultos son decisiones que toman tiempo”, dice ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, al admitir el hacinamiento de 30% en cárceles de Ecuador. Comparece ante Comisión de Derechos Colectivos



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/slsNKqH9Fk — El Comercio (@elcomerciocom) March 19, 2021



Carrillo apuntó que desde 2009 hasta este año se registran 251 fallecidos en las cárceles del país en 55 amotinamientos, siendo los más graves los que ocurrieron el 23 de febrero pasado.



“Atrás de cada amotinamiento, más de 50, no ha habido acciones, no ha habido castigo, no ha habido temas de seguimientos”, señaló, al considerar que se debe fortalecer el Servicio Nacional de Rehabilitación Social.



También alertó que se requiere fortalecer la inteligencia policial. “Nosotros tenemos información, el tema de (la banda delictiva de) Los Choneros es casi ya cercano a un Ejército, más de 5 000 mil hombres son parte de esta organización, unos dentro, otros fuera”.