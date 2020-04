Suben las muertes por coronavirus en España, pero los curados son ya 100 000

LEA TAMBIÉN

El número de muertes diarias por coronavirus en España repuntó este lunes 27 de abril del 2020 hasta los 331, desde los 288 de ayer, pero la cantidad de curados supera ya los 100 000, según los datos del Ministerio de Sanidad.

El número de contagios diagnosticados fue de 1 831, inferior nuevamente a las altas médicas registradas, que fueron 2 144.



Con estas cifras, el total de muertes por la pandemia en España se sitúa así en 23 521 (un 0,9 % más), mientras que los casos confirmados suman 209 465 según las pruebas PCR.



El viernes pasado, el ministerio decidió no incluir ya los positivos diagnosticados con test de anticuerpos para el cómputo de casos.



El ritmo de avance la epidemia se mantiene prácticamente estable por debajo del 1%, ya que los nuevos positivos apenas suponen un centenar más que los contabilizados el domingo.



Esto confirma "la misma línea descendente" de días atrás, con una evolución de nuevos casos "muy favorable", y que la epidemia "está controlándose progresivamente", resaltó en rueda de prensa el portavoz de Sanidad para la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón.



Esto podría repercutir en una mejora paulatina de las limitaciones del confinamiento en las viviendas, pero siempre con prudencia para evitar retrocesos.



Algunas medidas de alivio del desconfinamiento, como permitir desde este domingo 26 de abril del 2020 que lo niños salgan una hora diaria, no significa hacerlo de cualquier forma, advirtió, ni incumplir las reglas de seguridad establecidas por el Gobierno.



La transición será más lenta de lo deseable si la epidemia no evoluciona favorablemente, insistió Simón, quien recordó que el sistema sanitario español estuvo "muy cerca del límite de capacidad" o incluso se vio "superado" en algún caso, por lo que el "riesgo sigue ahí".



Del total de casos confirmados hasta ahora, 37 994 corresponden a profesionales sanitarios, 410 más en 24 horas, con lo que representan el 18,13 % del total de contagios.





Estudio de prevalencia



Este lunes comienza en España un estudio para "conocer la verdadera dimensión de la infeccion", calcular el número de personas que han tenido "contacto con el virus" y cuántas han desarollado anticuerpos, explicó en la rueda de prensa la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti.



Se someterán a las pruebas de manera voluntaria 90 000 personas de 36 000 hogares seleccionados por criterios estadísticos.



Primero se efectuará un test rápido de anticuerpos por medio de una pequeña muestra sanguínea capilar; a continuación se solicitará una prueba analítica de sangre en laboratorio, que será más precisa.



Simón comentó que el estudio proporcionaría información "útil" para tomar las decisiones sobre la transición hacia la "nueva normalidad" de comportamiento social frente a la enfermedad.