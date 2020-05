Repuntan muertes por coronavirus en España, pero ritmo de contagios se mantiene en baja

LEA TAMBIÉN

Los contagios diarios por coronavirus en España mantuvieron el jueves 14 de mayo del 2020 la tendencia a la baja observada en las últimas semanas, aunque la cifra de muertes repuntó, por lo que las autoridades reiteraron la necesidad de extremar la vigilancia en la actual desescalada de las restricciones para contener la pandemia.

El número de casos subió en las últimas 24 horas en 506, hasta los 229 540, lo que supone un alza diaria del 0,22%, tras el aumento del 0,29% del día anterior, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.



Sin embargo, el número de muertos por coronavirus se elevó en 217, hasta un total de 27 321, tras varios días en los que la cifra diaria de fallecidos se había situado por debajo de 200.



El principal asesor científico del Gobierno descartó que este repunte se deba al desconfinamiento gradual iniciado en el país, que contempla cuatro fases y se aplica según la evolución en las diferentes áreas geográficas.



"Los fallecidos ahora mismo no se pueden asociar al cambio de fase de los territorios", dijo Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, señalando que las muertes recién notificadas responden a casos diagnosticados antes de la desescalada.



"Todo el proceso que se inició este lunes pasado no está asociado a este número de fallecidos, sino a los que estaban en UCI desde hacía ya días. Veremos qué pasa sobre todo al final de la siguiente semana", añadió.



España, uno de los países más afectados del mundo por la brote, ha comenzado a levantar el estricto confinamiento de la población a medida que la pandemia se ha ido conteniendo, aunque el elevado número de casos y el riesgo de rebrotes con la desescalada hace que las autoridades se mantengan alerta.



"Hay que tener mucha prudencia y tener la vigilancia extrema de nuevos casos que puedan ser detectados enseguida", dijo el epidemiólogo sobre el temor a una segunda ola.



"Tenemos que tener mucho cuidado sobre todo ahora que empezamos en muchos territorios la fase 1 y la fase 2. De ahí que tenemos que ser más exigentes con reforzar la atención primaria para detectar los nuevos casos y evitar rebrotes".



Según Simón, si en las próximas semanas se cumplen las medidas impuestas para contener la epidemia y frenar las cadenas residuales de transmisión, "llegará un momento en el que no habrá rebrotes", a partir de lo cual el peligro estaría en los casos importados.



Para neutralizar esta amenaza, España ha decidido aplicar una cuarentena de dos semanas a los llegados al país desde el extranjero, cerrando en la práctica la frontera.