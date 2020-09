Falleció Roberto Malta, el hombre que fue arrollado al intentar subir a su auto

LEA TAMBIÉN

La muerte de Roberto Malta Ziadé ha causado indignación este domingo 13 de septiembre del 2020. En redes sociales se han multiplicado mensajes con la etiqueta 'Justicia para Roberto Malta', en los cuales se cuestionan las medidas cautelares sustitutivas emitidas para la conductora del vehículo que lo embistió. La noticia del deceso del hombre de 38 años fue confirmada la noche del sábado 12; él se encontraba en coma en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil.

El atropellamiento se produjo la madrugada del sábado 5 de septiembre, en Urdesa, norte de Guayaquil. El hecho fue registrado en video: Malta abría la puerta de su auto estacionado en la calle Costanera cuando un vehículo eléctrico lo embiste y arrastra. Esas imágenes se exhiben en redes sociales.



Los familiares y amigos de Malta lamentaron el deceso y exigieron justicia para la víctima. La jueza dictó medidas sustitutivas a la supuesta responsable veinte horas después del hecho y a pesar de que dio positivo para consumo de alcohol en un examen psicométrico. La conductora se negó a realizarse la prueba de alcoholemia con lo que por ley se presume el grado más alto de alcohol en sangre.



Luego de confirmar la muerte, la Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que pidió la prisión preventiva para la conductora del vehículo, identificada como Kenny S. “Sin embargo y a pesar de haber justificado su pedido, la jueza de la causa, Heydi Borja, de la Unidad Judicial Florida Norte, le otorgó medidas sustitutivas”, apuntó la entidad.

La Fiscalía solicitó el jueves 10 de septiembre fecha y hora para la audiencia de reformulación de cargos y cambio de medidas. Ahora se cambiará el tipo penal de la investigación a muerte culposa.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEC informa de sus acciones respecto del atropellamiento y posterior deceso del ciudadano Roberto M., ocurrido en #Guayaquil la semana anterior. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/H1oUwsuaH3 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 13, 2020



Consejo de la Judicatura se pronuncia

Tras conocerse la noticia del deceso, el Consejo de la Judicatura se pronunció respecto a la decisión tomada por la jueza Heydi Borja. La entidad aseguró que "respeta la independencia judicial y no interviene en decisiones jurisdiccionales, como es el hecho de otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva.



Además aseguró que anteriormente, el Consejo "ejercía su facultad disciplinaria respecto de actuaciones administrativas y no jurisdiccionales de las y los operadores de justicia durante la sustentación de una causa y sancionaba las faltas gravísimas aplicando la fegura de manifesta negligencia" que consta en el artículo 109 numeral nueve del Código Orgánico de la Función Judicial.



Sin embargo, el 29 de julio del 2020, la Corte Constitucional resolvió que "previo al eventual inicio del sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura contra un juez, fiscal o defensor público, se realice siempre una declaración jurisdiccional debidamente motivada de la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable". En texto consta en la sentencia número 3-19-CN/20.



La sentencia, según el comunicado implica que el Consejo de la Judicatura "ya no puede actuar de oficio ni en caso de presunta manifiesta negligencia, así como de error inexcusable o dolo, sin que exista previamente la declaración judicial de estas tres figuras por parte de un juez".

Por lo tanto, "al CJ solo le corresponde hacer un llamado a las y los operadores de justicia para que actúen conforme a los principios previstos en la Constitución y la Ley", añade el comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura que hizo un llamado a los jueces a que "de forma responsable y célere, cumplan con determinar oportunamente la manifiesta negligencia, error inexcusable o dolo de otro servidor judicial en esta y otras causas", concluye el texto