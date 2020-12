La razón por la que esta familia decidió no contarle a su abuela que su nieto falleció por covid-19

En un año doloroso, la pandemia del covid-19 le ha quitado a los seres humanos ese ritual de luto que permitía asimilar la muerte de un ser querido. Las familias asimilan la pérdida en medio del confinamiento, mientras intentan proteger a sus vivos. La familia Tomassoni es un ejemplo de ello. Sus integrantes decidieron no contarle a la abuela de la familia, que vive en un hogar para adultos mayores, que su nieto, de 32 años, falleció por la afectación de la enfermedad en Estados Unidos.

En marzo del 2020, la cadena televisiva CNN conversó con 26 personas para saber cómo lidiaban con la pandemia. Una de ellas fue Teresa Tomassoni, que relató cómo cambió su vida cuando su abuela, que padece demencia, se mudó a un asilo. Entonces, idearon otras formas de interacción. Ella la visitaba y la veía a través de la ventana. Su abuela la decía: "Bueno, podría ir contigo si quieres que me vaya de aquí". Teresa intentaba ocultar su tristeza para alegrarla.



Uno de los desafíos más dolorosos, según dijo Teresa a CNN, es saber cómo abordar diferentes temas con su abuela. Ella también trataba de asimilar la muerte de su hermano, su mejor amigo, que falleció por el covid-19. Entonces, decidió que debía proteger a su abuela.



"Decidimos no decírselo porque nos preocupaba que pueda estar confundida o porque pensamos en que podía ponerse muy emocional. No sabemos cómo pueda reaccionar y no ser capaces de consolarla físicamente con un abrazo o estar con ella más de 20 minutos...", relató.



Ella dice que la sola idea de imaginar el deceso de su hermano era horrible, y fue aún peor en pandemia. "Nuestro dolor se agravó porque no pudimos celebrar lo que fue su increíble vida", cuenta.

Teresa aún no sabe cuándo le contará a su abuela sobre el fallecimiento de su hermano y piensa que una vacuna, que el mundo espera con esperanza, no "hará que milagrosamente todo ese dolor y ese trauma de lo que hemos experimentado en el aislamiento se vaya", lamenta.