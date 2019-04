Una mujer muere durante disturbios en Irlanda del Norte

LEA TAMBIÉN

Una mujer de 29 años murió en la noche del jueves 18 de abril de 2019 durante violentos disturbios en Londonderry, en Irlanda del Norte, en un caso que la policía norirlandesa trata como un “incidente terrorist .

“Puedo confirmar que luego de un intercambio de disparos (...) una mujer de 29 años resultó muerta”, apuntó en la red Twitter el comisario adjunto de la policía de Irlanda del Norte, Mark Hamilton.



“Tratamos este evento como un incidente terrorista”, expresó Hamilton, quien añadió ya fue abierta una investigación sobre lo ocurrido.



Varia fuentes afirmaron en redes sociales que la mujer muerte es Lyra McKee, una periodista. De acuerdo con la agencia literaria Janklow & Nesbit, McKee nació el Belfast y había escrito de forma abundante sobre el conflicto irlandés.



En enero McKee había publicado un mensaje en Twitter en que criticaba ásperamente la violencia en las noches de Londonderry. “Es una locura completa”, lamentó.



Otra periodista, Leona O'Neill, afirmó en Twitter que vio una mujer herida caer junto a un vehículo en medio de los disturbios.



“Yo estaba junto a esta joven mujer cuando cayó junto a un automóvil de la policía en Creggan. Pedí una ambulancia, pero la policía la puso en la parte trasera de su vehículo y la llevó a un hospital, donde murió. Tenía 29 años. Esto me revuelve el estómago”, publicó.



Versiones divulgadas en redes sociales apuntaban que agentes de policía fueron atacados con disparos y explosivos tipo molotov durante una operación de seguridad en ese barrio donde se estaban registrando disturbios.



La propia O'Neill había reportado en Twitter que había vehículos incendiados en los disturbios y que se habían lanzado “decenas” de explosivos molotov contra los camiones de la policía.



“No hay absolutamente ninguna excusa para atacar” a los agentes, apuntó en la red Twitter la Federación de Policías de Irlanda del Norte.



“Ellos protegen esa comunidad y no están ahí por comodidad personal. Tal comportamiento debería ser firmemente condenado”, señaló la entidad.



Arlene Foster, la líder del partido unionista norirlandés DUP condenó la situación, y apuntó que el ataque a los agentes de policía fue un “acto insensato”.



En tanto, el partido nacionalista irlandés Sinn Féin también condenó “sin reservas” lo ocurrido, y calificó la muerte de la mujer como “un ataque contra toda la comunidad, contra el proceso de paz y contra el acuerdo del Viernes Santo”, en virtud del cual el poder en la región es compartido entre el Sinn Féin y el DUP.



Situado en la frontera con la República de Irlanda, Londonderry es tristemente célebre por el “Bloody Sunday”, el “Domingo Sangriento” del 30 de enero de 1972, cuando soldados británicos abrieron fuego contra manifestantes, dejando un saldo de 14 personas muertas.



En enero de este año, la explosión de un coche bomba en Londonderry ya había hecho despertar los temores de otra ola de violencia entre grupos paramilitares.



Estos grupos no esconden la tensión a causa del Brexit, ya que la salida del Reino Unido de la Unión Europea debería establecer una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, un punto de sensibilidad extrema.