Muerte de Morales: ¿Cuál es el protocolo para retirar un grillete electrónico?

La muerte del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, puso en debate el protocolo para retirar el grillete electrónico.

¿Quién puede retirarlo? El Código Integral Penal solo habla del procedimiento legal para colocar, pero no especifica quién ni cómo quitárselo.



Lo único que se sabe es que personal de la Secretaría de Rehabilitación (Snai) es el que coloca estos aparatos.



De hecho, el 5 de junio pasado, cuando el juez del caso ordenó que Morales use grillete, la Secretaría dijo que sí tenía el dispositivo y que los procesados debían acudir al punto de instalación ubicado en el Centro de Detención Provisional (CDP) Guayaquil, en el km 16/2, vía a Daule.



Luego, la entidad envió fotos del momento en que el personal colocaba el aparato al Prefecto.



La defensa de la familia Morales dijo que un jefe policial no le permitió retirar el dispositivo aduciendo que necesitaba una orden judicial.



Luego, el comandante de Guayaquil, Víctor Aráus, indicó que ellos no tienen competencia para hacerlo.

La mañana de este 22 de junio del 2020, la Snai dijo que “en el peor de los casos podían haberlo roto”.



Después emitió un mensaje en Twitter: “La Snai informa que los dispositivos de vigilancia electrónica no son elementos que interfieran en la atención médica. Los grilletes electrónicos no perjudican ni tienen efectos adversos en la salud de los portadores”.



La Fiscalía investiga la muerte de Morales. La entidad abrió un expediente judicial.