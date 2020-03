Muere médico de Florida por covid-19 y seis sanitarios dan positivo

LEA TAMBIÉN

Un médico del sur de Florida (EE.UU.) falleció como consecuencia del covid-19, mientras que otros seis empleados del sector sanitario han dado positivo al test de la pandemia, según reportan este jueves 26 de marzo del 2020 medios locales, cuando la cifra confirmada de contagios se acerca a los 2 500 casos.

El doctor en medicina interna Alex Hsu, que trabajaba en el Northwest Medical Center, de Margate, una ciudad ubicada en el condado de Broward, murió el pasado miércoles 25 de marzo del 2020 por la noche debido a complicaciones relacionadas con el coronavirus, de acuerdo con local 10 News.



Mientras tanto, en la costa oeste del estado, seis empleados del Tampa General Hospital han dado positivo al test y se encuentran aislados, indicó el canal 8 de noticias sin mencionar las especialidades de estos trabajadores.



El estado de Florida, donde 29 personas han muerto por covid-19, alcanzó este jueves los 2 484 contagiados, la mitad de ellos concentrados en los condados sureños de Broward y Miami-Dade, pero el gobernador Ron DeSantis no quiere imponer una cuarentena general para no agrandar el impacto en la economía.



Según las últimas cifras actualizadas proporcionadas por el Departamento de Salud de Florida, en total se han realizado 29 114 pruebas, de las cuales faltan por entregar los resultados de 1 774.



Pese a la negativa del gobernador a seguir los pasos de California, Nueva York, Illinois, Oregón, Washington, Nueva Jersey, Connecticut, Luisiana, Delaware y Ohio, algunas de las autoridades locales ya han comenzado a poner en práctica iniciativas de aislamiento de la población.



El condado de Broward, con 505 casos confirmados y el segundo más afectado del estado después del de Miami-Dade (654), anunció este jueves 26 de marzo la política de Refugio en el lugar: más seguro en el hogar, para prevenir la propagación del virus.



Esta ordenanza, que exime a las personas que tienen que salir por trabajo, citas médicas o conseguir alimentos, entre otros motivos detallados, comienza a las 12:01 hora local de este viernes en las 31 ciudades del condado.



Igualmente, en la ciudad de Miami regirá a partir del vienes 27 de marzo del 2020 un toque de queda.



En Miami estará prohibido salir desde las 22:00 hasta las 05:00 de la mañana, aunque las personas que tengan que trabajar o pasear a sus mascotas podrán saltarse el toque de queda pero tendrán que mantener una distancia de seguridad en todo momento.



El Departamento de Bomberos de Miami ha comenzado a realizar test de coronavirus a domicilio, según imágenes mostradas en la televisión local.



Estas pruebas, a las que se accede tras una llamada telefónica, están reservadas para personas de 65 años o más con problemas de movilidad demostrables.



El resto de adultos mayores que quiera realizarse la prueba, debe ir en automóvil con un acompañante al estadio de béisbol del equipo local de los Marlins, en la Pequeña Habana.



El sur de Florida se mantiene como la región más afectada del estado.

El aumento del desempleo es una de las principales razones por la que el gobernador, Ron DeSantis, no ha ordenado una cuarentena a nivel estatal.



Las peticiones para obtener los beneficios del desempleo han aumentado "exponencialmente" en la última semana, según los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

En Florida las solicitudes se incrementaron en la última semana de 6 463 a 74 021, una situación que se ha repetido en todo el país y que "se esperaba".



"Este gran incremento en las solicitudes de desempleo era de esperar, y es resultado del reconocimiento de los estadounidenses de todo el país de que hemos tenido que parar temporalmente ciertas actividades para derrotar al coronavirus", dijo en un comunicado el secretario de Trabajo, Eugene Scalia.