Murió el demócrata Elijah Cummings, en el centro de la pesquisa de juicio político de Donald Trump

El influyente legislador estadounidense Elijah Cummings, en el centro de la investigación de juicio político del presidente Donald Trump, murió el jueves 17 de octubre del 2019 a los 68 años, informaron sus voceros.

El veterano congresista demócrata, representante de Baltimore en el Congreso desde 1996, falleció en el Hospital Johns Hopkins “debido a complicaciones relacionadas con problemas de salud de larga data”, dijo su oficina en un comunicado sin especificar la causa de la muerte.



Cummings era el presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, uno de los tres que llevan adelante la pesquisa que puede terminar en la destitución de Donald Trump, con quien se había enfrentado repetidamente en los últimos meses.



La investigación examina si el presidente intentó obtener la ayuda de Ucrania para conseguir información incriminatoria sobre el exvicepresidente Joe Biden, uno de los candidatos demócratas mejor posicionados para disputarle la reelección a Trump en 2020.



Cummings también había supervisado investigaciones sobre el tratamiento del gobierno de Trump a los migrantes en la frontera con México, y sobre sus intentos de incluir en el próximo censo una pregunta sobre la nacionalidad de los encuestados.



Los demócratas temían que esta controvertida cuestión, finalmente prohibida por la Corte Suprema, terminara afectando la representación en el Congreso de estados con fuertes comunidades inmigrantes, reduciendo también su acceso a fondos federales.



Este jueves, Trump dejó de lado su enemistad con los demócratas para extender sus condolencias a la familia y amigos de Cummings.



“Pude ver de primera mano la fuerza, la pasión y la sabiduría de este líder político muy respetado. ¡Su trabajo y su voz en muchos frentes serán muy difíciles, si no imposibles, de reemplazar!”, escribió en Twitter.



En julio, Trump había dicho que la ciudad de Baltimore era un “desastre infestado de ratas y roedores” no apto para los humanos y culpó de ello a Cummings, un afroestadounidense que ha representado a gran parte de la ciudad de mayoría negra en el Congreso en los últimos 23 años.



Trump sugirió que Cummings pasara más tiempo en su ciudad, a lo cual el legislador le respondió: “Señor presidente, voy a casa a mi distrito todos los días. Cada mañana, me levanto y voy a luchar por mis vecinos. Es mi deber constitucional supervisar el Poder Ejecutivo. Pero, es mi deber moral luchar por mis electores”.

“Perdimos a un gigante”



Cummings, hijo de arrendatarios de tierra que entregan una parte de cada cultivo como renta, fue uno de los demócratas más poderosos en el Congreso y un aliado clave de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Era “conocido por su devoción a Baltimore y los derechos civiles, y por su discurso directo y apasionado”, dijo el Baltimore Sun.



El periódico señaló que Cummings había resentido particularmente el polémico tuit de Trump meses atrás en el que el mandatario señaló que cuatro congresistas mujeres no blancas deberían “regresar” a sus países.



Desde que ganó su banca en 1996, Cummings nunca estuvo en riesgo de perderla. También fue uno de los primeros partidarios de Barack Obama, a quien promovió para convertirse en el primer presidente negro de Estados Unidos.



Licenciado en ciencias políticas y luego en derecho, Cummings, un hombre grande de voz resonante y don para la oratoria, era hijo de aparceros de Carolina del Sur que se mudaron al norte para mejorar sus condiciones de vida.



Los homenajes en su memoria no tardaron en llegar de sus colegas en el Congreso.



“Perdimos a un gigante hoy. El congresista Elijah Cummings fue un líder intrépido, un protector de la democracia y un luchador para el pueblo de Maryland. Nuestro mundo está más oscuro sin él en él”, escribió la candidata presidencial demócrata Kamala Harris.



“Era un hombre increíble”, dijo el demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado.

“Era fuerte cuando tenía que serlo, y tenía que serlo con bastante frecuencia, pero también era amable, decente, cariñoso y humilde”, señaló.