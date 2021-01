La muerte por coronavirus del ministro de Defensa sacude a Colombia

La muerte por coronavirus del ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, sacudió este martes al país y consternó a todos los sectores políticos, desde la izquierda hasta la derecha, que lamentaron su fallecimiento.

"No puedo expresar el dolor que tengo", manifestó esta madrugada el presidente Iván Duque al informar al país sobre la muerte de Trujillo, canciller en los primeros quince meses de su Gobierno, de quien dijo fue para él "un amigo", "compañero de lucha" y "coequipero".



Trujillo murió a las dos de la madrugada de este martes a la edad de 69 años a consecuencia de la covid-19 tras permanecer más de una semana en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá.



"Infinito vacío deja la ausencia de Carlos Holmes Trujillo. Gran patriota, hombre de Estado, decente y servidor público sin tacha y eficaz. Su amor por Colombia lo llevó a entregar toda su existencia. Se fue en excelente ser humano", lamentó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



Según el Ministerio de Salud, en Colombia han sido confirmados 2 027 746 contagios y 51 747 decesos en 10 meses de emergencia sanitaria por el coronavirus.



El titular de esa cartera, Fernando Ruiz, manifestó que le causa dolor "despedir" a Trujillo, a quien calificó como un "extraordinario ser humano" que "representó lo mejor de Colombia".



Pésame de todas las orillas políticas



Trujillo García tuvo una dilatada carrera política que lo llevó a ser en varios Gobiernos ministro de Educación, de Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa.



En los últimos años fue un crítico del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el anterior presidente Juan Manuel Santos y el entonces jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, quienes también lamentaron su deceso.



"Lamento mucho la muerte de Carlos Holmes Trujillo. Fue amigo, trabajamos juntos y a pesar de nuestras diferencias últimamente, fue siempre un gran señor y un gran servidor público. Mis sinceras condolencias a toda su familia", expresó Santos en su cuenta de Twitter.

Lamento mucho la muerte de Carlos Holmes Trujillo. Fue amigo, trabajamos juntos y a pesar de nuestras diferencias últimamente, fue siempre un gran señor y un gran servidor público. Mis sinceras condolencias a toda su familia. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 26, 2021



"Envío mi pésame a familiares y amigos de Carlos Holmes Trujillo. Soy revolucionario, amante de la vida, convencido de la paz con justicia social y lamento cada muerte", dijo por su parte Londoño.



Trujillo fue una notable figura del partido de derecha Centro Democrático, fundado y dirigido por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).



"Parte el alma el fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo, me deja en tremenda orfandad, su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas", escribió Uribe en Twitter.



Incluso el senador Jorge Robledo, un severo crítico de Trujillo, lamentó su fallecimiento.



"Ante el fallecimiento del doctor Carlos Holmes Trujillo, con quien tuve no pocas controversias, les envío mis respetuosas condolencias a sus familiares y amigos", aseguró.



Lo mismo hizo el senador de izquierda Gustavo Petro, otro acérrimo crítico de su gestión en el Ministerio de Defensa y con quien Trujillo tuvo notables diferencias.



"Lamento que la muerte se lleve a Carlos Holmes Trujillo. La controversia y el contradictor debe tener como base común, el respeto por su vida. Mis condolencias a su familia", dijo Petro.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que quienes conocieron al ministro saben "de su extraordinaria calidad humana, su profundo servicio al país y sus convicciones democráticas".



Reacciones internacionales



Por su parte, el representante especial de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseguró que lamenta "profundamente la muerte del ministro" y destacó que "su gran liderazgo y vocación de servicio al país siempre será recordado".



"Mis más sinceras condolencias a Colombia por la pérdida de Carlos Holmes Trujillo, gran hombre con quien la Unión Europea tanto construyó. Me embarga la tristeza al perder a un amigo de franco hablar y enorme compromiso con su país. Mis pensamientos están con su esposa Alba Lucía y familia", manifestó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart.



"Con el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, Colombia ha perdido a un gran patriota, líder y estadista. Estados Unidos ha perdido a un gran amigo y aliado", manifestó la embajada de Estados Unidos en Bogotá.