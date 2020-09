Un hombre murió en Bogotá tras violenta agresión policial

LEA TAMBIÉN

Un hombre murió en Bogotá tras ser agredido por dos policías que le aplicaron repetidamente descargas con una pistola eléctrica pese a las súplicas de la víctima para que suspendieran el procedimiento, informaron el miércoles 9 de septiembre del 2020 las autoridades.

Los hechos se registraron en la madrugada en el occidente de Bogotá cuando, de acuerdo con la versión de la policía, Javier Humberto Ordóñez, de 46 años, fue sorprendido en la vía pública con otras personas consumiendo licor y violando las normas que lo prohíben para contener la expansión de la pandemia del coronavirus.



En un video publicado a través de las redes sociales se observa a Ordóñez, padre de dos hijos, sometido en el piso por dos policías que le aplican descargas eléctricas en forma sucesiva pese que el hombre en varias ocasiones les pide "por favor, no más".



Después del procedimiento, el hombre fue llevado a una estación policial en donde, de acuerdo con familiares y amigos que se encontraban en el lugar, habría sido sometido a más maltratos, por lo que después fue trasladado a una clínica en donde murió.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó lo sucedido y lo calificó como "un abuso policial inaceptable".



"Ofreceremos a la familia de Javier asistencia judicial para que haya una condena ejemplar, no solo a los responsables directos, sino para que haya una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial. Esto no es de manzanas podridas ¡La vida es sagrada!", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Por su parte el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó la agresión y anunció que los policías fueron separados de sus cargos mientras avanza una investigación disciplinaria interna y otra criminal a cargo de la Fiscalía General.



Por su parte el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó la agresión y anunció que los policías fueron separados de sus cargos mientras avanza una investigación disciplinaria interna y otra criminal a cargo de la Fiscalía General.



Aunque no son muy frecuentes, en Colombia se registran casos de abusos policiales y muertes violentas que comprometen a efectivos de la fuerza.



En noviembre de 2019, el joven Dilan Cruz murió en Bogotá en medio de las protestas de sindicatos y estudiantes contra el Gobierno al ser impactado en la cabeza con un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial de la policía.

Miembros de la comunidad trans también se quejan de abusos y atropellos. Para las horas de la noche se convocó a una protesta frente a la sede de la policía a la que fue llevado Ordóñez antes de su traslado a la clínica en donde murió.