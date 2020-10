Padre se negó a romper la ventana para salvar a su hija encerrada en su auto; la pequeña murió

LEA TAMBIÉN

Su hija de un año estaba encerrada en su vehículo a una alta temperatura, pero un hombre de 27 años se negó a romper una de las ventanas del automóvil para rescatarla. Según el diario Las Vegas Sun, el padre argumentó que no podía costear el arreglo del vidrio roto en su carro nuevo. Finalmente, la pequeña murió.

El incidente ocurrió en Las Vegas el pasado lunes 5 de octubre del 2020. La Policía de la ciudad y el hermano del hombre sugirieron romper la ventana para sacar a la niña del vehículo, pero él se negó asegurando que el aire acondicionado estaba encendido y que la menor de edad se encontraba bien.



Tras negarse a permitir el rescate de su hija, el hombre fue arrestado. El reporte de la Policía indica que la novia del padre se había contactado con una aseguradora que se ofreció a remolcar el vehículo para poder sacar a la pequeña, pero el hombre, identificado como Sidney Deal, "le dijo que cuelgue el teléfono porque no estaba de acuerdo con el precio", informa el medio.



El reporte policial señala que la pequeña, llamada Sayah, estuvo atrapada en "un entorno de altas temperaturas" por más de una hora. Cuando los oficiales destrozaron la ventana para sacarla estaba inconsciente y minutos después murió.



El padre fue detenido y acusado de negligencia en el cuidado de un menor de edad y maltrato infantil. Su fianza se fijó en USD 20 000.

Según Las Vegas Sun, el padre se puso en contacto con la policía a eso de las 15:55 del lunes y les dijo a los oficiales que accidentalmente había dejado las llaves al interior del auto, que estaba encendido, y que su hija se encontraba dentro del vehículo.



"Un oficial se ofreció a llamar a un cerrajero, una grúa o a romper la ventana, pero Deal se negó. Tomó prestado el teléfono celular del oficial para llamar a su hermano", aseguró la Policía citada por el medio.



Minutos después los policías rompieron la ventana y sacaron a la bebé del auto. Estaba inconsciente y murió unos minutos después en la escena. El informe no señala cuánto tiempo pasó antes de que el padre permita que la Policía rompa el vidrio.



El hermano de Deal dijo haber recibido una confusa llamada telefónica y que se dirigió a la vivienda de su hermano. "Inmediatamente se envolvió la mano con la camiseta y se ofreció a romper de un golpe la ventana, pero Deal, quien dijo que el aire acondicionado estaba encendido, le dijo que no". Según el reporte, se negó porque aseguró no tener dinero para arreglar la ventana rota.



La novia de Deal declaró que tuvieron una pelea y que pidió que él y su hija abandonen el departamento. El padre aseguró que "colocó a la niña en el carro que, según dijo, estaba encendido y con aire acondicionado antes de regresar al departamento, donde continuó discutiendo con la mujer por unos 15 minutos, pidiéndole que le regrese su teléfono celular".



Cuando accedió, el hombre se fue, pero regresó a los pocos minutos y le pidió que llame a la aseguradora, porque había dejado sus llaves en el interior del auto. De acuerdo con el reporte, la mujer pasó 23 minutos al teléfono. "Señaló que Deal le dijo que cuelgue al no estar de acuerdo con el precio que le cotizaron para enviar a alguien (a solucionar el inconveniente)" pues su carro no calificaba para este servicio.



Según la Policía, se estima que la pequeña estuvo en el interior del vehículo por más de una hora. Para cuando pudieron llegar a ella, su cuerpo estaba rígido, una condición conocida como rigor mortis.

Según el padre, la pequeña estaba caminando por los asientos del auto y eventualmente se acostó en el piso. Él pensó que se había quedado dormida.