Murió una bebé en Argentina al caer un ascensor mientras entraba con su madre

Una bebé de pocos meses de edad murió este lunes en Buenos Aires al caer un ascensor en el que su madre la había subido montada en un carrito, según relataron a Efe fuentes oficiales.

La madre, de 38 años, se encontraba en un séptimo u octavo piso, y cuando estaba entrando con el cochecito en el ascensor este se desprendió y cayó un piso, lo que causó la muerte en el acto de la bebé, que tenía una edad aproximada de dos meses, mientras que la mujer permaneció fuera del espacio y no sufrió daños físicos.



Los bomberos acudieron al lugar y sacaron a la bebé del lugar, aunque cuando los servicios de emergencias médicas la atendieron constataron que ya se hallaba sin vida.



Cuando se conoció el suceso y acudieron medios de comunicación, los vecinos denunciaron que el ascensor funcionaba mal desde hacía días, y ya habían expresado quejas por ello al administrador.



No obstante, los investigadores comprobaron que el edificio tenía dos elevadores y ambos habían sido calificados como aptos, con un último control de la empresa a cargo el pasado 5 de enero.



La Fiscalía ya investiga el caso, y el único detalle del que se informó es que por el momento no adoptó ninguna medida en relación a la madre.



El accidente tuvo lugar en el céntrico barrio de San Telmo de la capital argentina, una zona tradicional y con una mayoría de edificios antiguos.



El pasado octubre, otra muerte de una adolescente en Buenos Aires al caer por el hueco del ascensor avivó una polémica por los controles de los ascensores en la ciudad, mientras el Gobierno de la ciudad preparaba un plan para bajar los gastos comunes en los edificios, conocidos como expensas, entre otros puntos con la normativa de los ascensores.



El Código de Edificación fue aprobado en diciembre y la patronal del sector criticó que "elimina los requisitos mínimos de seguridad".