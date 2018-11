22 muertos en un ataque del régimen sirio cerca de la provincia de Idlib

LEA TAMBIÉN

Las fuerzas del régimen sirio mataron a 22 rebeldes este viernes, 9 de noviembre del 2018, antes del amanecer cerca de la provincia de Idlib, Siria, en una zona que debe ser “desmilitarizada” en el marco de un acuerdo rusoturco.

Fue el asalto más mortífero en esta región del noroeste del país desde que en septiembre se anunció un acuerdo entre Rusia y Turquía sobre una “zona desmilitarizada” en sectores de la provincia de Idlib y otras regiones vecinas, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) .



Los combates estallaron cuando las fuerzas gubernamentales se apoderaron de una posición controlada por la facción rebelde Jaish al Iza en una zona rural del norte de la provincia de Hama.



Según esta ONG, que dispone de una amplia red de fuentes en Siria, el ataque causó 22 muertos y decenas de heridos en las filas rebeldes. El OSDH no dio balance alguno para las fuerzas probugernamentales, que se retiraron de la zona tras atacar la posición rebelde.



La provincia de Idlib es el último gran bastión insurgente y yihadista del país, y se encuentra en el punto de mira del régimen de Bashar al Asad en su intento por recuperar el control de todo el territorio.



Frenar la ofensiva



El acuerdo concluido entre Rusia, aliado del régimen sirio, y Turquía, que respalda a los rebeldes, permitió frenar una ofensiva del ejército sirio en Idlib. Debía entrar en vigor a mediados de octubre pero las escaramuzas entre las fuerzas del régimen y los yihadistas son frecuentes.



Esa zona desmilitarizada, de un ancho de 15 a 20 km según prevé el acuerdo, debe servir de 'tampón' entre los territorios insurgentes de Idlib y las zonas vecinas controladas por el gobierno de Damasco.



Los grupos rebeldes anunciaron que habían retirado su artillería pesada de los sectores que deben integrar la futura “zona desmilitarizada”, pero el plazo para la retirada de los yihadistas de esos sectores, que se cumplió el 15 de octubre, no ha sido respetado.



Ankara y Moscú anunciaron posteriormente que otorgaban un plazo suplementario a los yihadistas.



La facción rebelde Jaish al Iza es un grupo rebelde antaño apoyado por Estados Unidos y que no forma parte del Frente Nacional de Liberación, la alianza rebelde más importante en la provincia de Idlib.



Inicialmente este grupo rechazó el acuerdo rusoturco, pero luego lo aceptó y retiró sus armas pesadas de la zona.



Catástrofe humanitaria



Una ofensiva de gran magnitud contra la provincia de Idlib podría causar la peor catástrofe humanitaria del conflicto sirio, alertaron las oenegés.



Actualmente unos tres millones de personas viven en la provincia de Idlib -la mitad de ellos desplazados procedentes de otras partes del país- y en bolsones insurgentes de las regiones vecinas de Hama, Alepo o Latakia, según la ONU.



La guerra en Siria ha causado más de 360 000 muertos desde su comienzo en 2011.