Mueren 5 policías al ser emboscados por criminales en el sur de México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al menos cinco policías murieron este viernes (8 de noviembre del 2019) al ser emboscados por presuntos criminales en una pequeña comunidad enclavada en la sierra del estado de Oaxaca, en el sur de México, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, el ataque se registró al final de la tarde cuando policías patrullaban un paraje conocido como La Cementera de San Vicente Coatlán, comunidad de unos 4 000 habitantes localizada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre.



“Derivado de una acción armada, cinco elementos de la policía estatal perdieron la vida y dos más resultaron heridos cuando realizaban labores propias de su función en las inmediaciones de San Vicente Coatlán”, detalló Seguridad en un comunicado.



Los dos policías heridos fueron llevados a un hospital de Oaxaca.



“Condeno la agresión contra elementos de la Policía Estatal en San Vicente Coatlán y me solidarizo con sus deudos. He pedido a la fiscalía una exhaustiva investigación”, escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.



Los hechos violentos en Oaxaca, la mayoría ligados al crimen organizado, se han multiplicado en los últimos años. En agosto pasado la alcaldesa de San José Estancia Grande y un funcionario estatal fueron asesinados en un ataque armado.



En medio de la violencia ligada al tráfico de drogas, más de 250 000 personas han sido asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo antidrogas, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados a la criminalidad.