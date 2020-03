Muere en Brasil un paciente que estaba aislado por sospecha de coronavirus

LEA TAMBIÉN

Un paciente brasileño que estaba con sospechas de haber contraído coronavirus en un reciente viaje de crucero por Argentina y cuyo caso era investigado por las autoridades sanitarias murió en la ciudad de Nova Friburgo, en el estado de Río de Janeiro, informaron, este domingo 1 de marzo del 2020, fuentes oficiales.

El caso no era considerado todavía oficialmente como sospechoso por el Ministerio de Salud, pero era acompañado por la Secretaría Municipal de Salud de esa localidad en la región serrana de Río de Janeiro, que remitió los exámenes a la cartera ministerial, encargada de las estadísticas y divulgación de datos.



El paciente, de sesenta años y quien murió el sábado, estaba internado y aislado en el Hospital Raúl Sertá de Nova Friburgo junto a una mujer de 65 que lo acompañó en el crucero.

En la ciudad también fue atendida otra mujer de sesenta años que presentó síntomas sospechosos después de haber retornado a Brasil procedente de Alemania y que se encuentra ya sin el cuadro clínico en cuarentena en su casa.



Justo el sábado, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó el segundo caso de coronavirus con un paciente que presentó los síntomas después de retornar de viaje de Italia y señaló que a pesar de los dos casos contabilizados en el país "no existe evidencia de circulación del virus en territorio nacional".



Según el ministerio, el paciente presentó fiebre y dolores musculares y de cabeza y de inmediato fue atendido en el Hospital Albert Einstein y como su cuadro clínico es estable recibió orientación para cuarentena domiciliaria con su esposa, que lo acompañó en el viaje y no tiene molestias de salud.



Para las autoridades sanitarias brasileñas, a pesar de la confirmación del segundo caso "importado", "no hay cambios en el escenario nacional".



El primer caso confirmado en el país fue de un hombre de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, y también desde Milán regresó a Brasil vía París, donde hizo una conexión rumbo a Sao Paulo.



Su diagnóstico fue confirmado el miércoles pasado y entonces supuso el primer caso de coronavirus en América Latina.



El Ministerio de Salud de Brasil informó el sábado que además de los dos pacientes confirmados investiga otros 207 casos sospechosos de coronavirus en el país, la mayoría de ellos localizados en el estado de Sao Paulo (91), y que ya descartó 79 en todo el territorio nacional.