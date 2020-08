MSP analiza resolución judicial sobre entrega de datos de pacientes para evitar que se vulnere la confidencialidad

LEA TAMBIÉN

Diez días es el plazo fijado en una resolución judicial que ordena al Ministerio de Salud Pública (MSP) entregar información de pacientes con covid-19 al Municipio de Guayaquil. El dictamen se emitió ayer, pero Salud anunció que analiza las medidas que tomarán para evitar que se vulnere la confidencialidad de los diagnosticados.

“Los abogados del Ministerio de Salud están a cargo de esta parte para ver cómo vamos a proceder al entregar esta información, sobre todo para precautelar la confidencialidad de la ciudadanía”, dijo Francisco Pérez, coordinador zonal 8 de Salud, quien aclaró que el Ministerio es el ente regulador del sistema sanitario nacional y el encargado de guardar la reserva de los datos de los pacientes durante la pandemia.



“No nos gustaría que pase lo que ocurrió en otra provincia, donde se dio dicha información y el mismo día estaba circulando en todas las redes sociales”, dijo en referencia a lo que sucedió con el caso índice reportado en el país.



El COE de Guayaquil interpuso un amparo de acceso a la información para obtener nombres y direcciones de las personas diagnosticadas con covid-19 en el cantón. El objetivo, según recalcan las autoridades locales, es apoyar en el seguimiento médico de los casos y vigilar la aplicación de cercos epidemiológicos para cortar la transmisión del virus.



Días atrás, la alcaldesa Cynthia Viteri dijo que lo que va de la pandemia no se han filtrado nombres de los casos detectados por la Alcaldía y que la información es clave para trabajar en la prevención de posibles rebrotes.



Ayer el procurador síndico del Cabildo Porteño, Cristian Castelblanco, aseguró que entre marzo y mayo el MSP entregó datos de los casos positivos con su ubicación. Pero luego no pudieron acceder a ellos.



El coordinador zonal de Salud explicó que han cumplido con lo solicitado por la Dirección de Salud de la Alcaldía, según una carta recibida el 31 de julio de 2020. “En la solicitud indicaban que requerían, por semana, la disponibilidad de camas de emergencia, hospitalización y UCI; y un reporte numérico de casos nuevos de SARS-Cov-2. No se menciona que necesitan nombres, dirección ni número de cedula”.



En comunicado, el MSP advirtió que el pedido municipal va contra lo establecido en varias leyes. Entre ellas menciona la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, que expresa que en su artículo 4 cita que “todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial”.



Pérez agregó que cada miércoles enviaban el reporte al COE cantonal, del número de casos nuevos por parroquias y según los 49 circuitos que registra el MSP en Guayaquil. Y que además ha sugerido al Cabildo, insistentemente, trabajar en equipo para ampliar la detección y control de casos.



“Hemos convocado al Municipio por varias ocasiones a diversas reuniones, durante meses pasados, pero no podíamos coordinar una reunión. El 17 de agosto se los convocó nuevamente y luego definimos trabajar juntos (…). Sin embargo, aún no tenemos respuesta”, dijo el coordinador.

En Guayaquil, el MSP tiene un equipo por cada 4 000 habitantes. Estos grupos están conformados por un médico, un enfermero y un tecnólogo en atención primaria de salud. El Municipio se ha enfocado en 17 sectores periurbanos, con brigadas médicas para detectar nuevos casos de covid-19.



Pérez asiste al COE cantonal, donde ha informado que los contagios en el cantón continúan a la baja. Por ejemplo, en la semana epidemiológica 29 (en julio) hubo 160 casos positivos por PCR; en la última semana bajó a 20. También indicó que hay una reducción en la atención de pacientes con síntomas respiratorios en las salas de emergencia y centros de salud.